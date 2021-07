Видео с места убийства президента Гаити Жовенеля Мойза и его жены Мартин появилось в сети.

На кадрах видно, как несколько вооруженных автоматами мужчин осматривают квартал вблизи президентской резиденции.

Неподалеку от них на земле лежит тело. Уже на второй части видео слышны звуки выстрелов.

Here are the mercenaries that assassinated the tyrant of #Haiti. They were Spanish speaking! Who hired them? Where was his security? Clearly, he was taken out by the same entities (local bourgeoisie mafia or foreign imperialists) that imposed him on the people. pic.twitter.com/6JKjgeBD2n

