Видео с места убийства президента Гаити Жовенеля Мойза и его жены Мартин появилось в сети.

На кадрах видно, как несколько вооруженных автоматами мужчин осматривают квартал вблизи президентской резиденции.

Неподалеку от них на земле лежит тело. Уже на второй части видео слышны звуки выстрелов.

Here are the mercenaries that assassinated the tyrant of #Haiti. They were Spanish speaking! Who hired them? Where was his security? Clearly, he was taken out by the same entities (local bourgeoisie mafia or foreign imperialists) that imposed him on the people. pic.twitter.com/6JKjgeBD2n — Madame Boukman — Justice 4 Haiti ???????? (@madanboukman) July 7, 2021

Местные пользователи соцсетей отметили, что наемные убийцы говорили на испанском языке.

Отметим, что официальные языки Гаити – гаитянский, креольский и французский.

Военное положение в Гаити

О том, что после убийства Жовенеля Моиза в Гаити объявили военное положение, сообщил исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Джозеф Клод.

По состоянию на вечер 7 июля известно, что международный аэропорт в столице Гаити Порт-О-Пренсе закрыто: все самолеты успели совершить посадку, возвращают обратно.

Решение о внедрении военного положения было принято на экстренном заседании Совета министров.

Жовенель Моиз стал президентом Гаити в 2017 году. Отметим, что в феврале 2021 года силовики уже срывали покушение на убийство президента.