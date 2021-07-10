В пятницу вечером в Польшу нагрянул сильный шторм. Из-за непогоды пострадало трое детей, а также повреждено более 200 крыш местных зданий, среди которых церковь.
Троих малышей госпитализировали в лечебное учреждение после шторма. Сейчас детям предоставляют необходимую медицинскую помощь.
The Sun disappeared and the Day Turns into a Scary Darkness! Terrible Storm Hits Krakow, Poland https://t.co/aGdMWs4VQF
— Christianhome11 (@zaheersahil) July 9, 2021
Больше всего непогода бушевала в Лодзинском и Силезском воеводстве. Из-за шторма повреждено около 203 крыш жилых и хозяйственных зданий.
Во время эвакуации в Свентокшинском воеводстве один ребенок вывихнул ногу. Другой малыш сломал ногу из-за того, что ему на ногу упал неизвестный предмет.
В настоящее время около 15 спасательных служб ликвидируют последствия непогоды. Синоптики прогнозируют, что плохая погода продолжится в Польше до конца выходных.
A u was też tak pięknie było ostatnio? ???????? #storm #Poland #Twitter #blogger pic.twitter.com/eat1iFVFlk
— Kasandra (@kasagaw00) July 10, 2021
Like yesterday in Poland ????♂️ Total blackout, whole City lost energy cos of weird Storm. pic.twitter.com/oR4TKMJNFG
— iWhale (@DoggyBoneT) July 9, 2021
Однако местные службы выдвигают предположения, что шторм в субботу и воскресенье будет намного слабее, чем в пятницу вечером.
Источник: PAP