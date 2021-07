В пятницу вечером в Польшу нагрянул сильный шторм. Из-за непогоды пострадало трое детей, а также повреждено более 200 крыш местных зданий, среди которых церковь.

Троих малышей госпитализировали в лечебное учреждение после шторма. Сейчас детям предоставляют необходимую медицинскую помощь.

The Sun disappeared and the Day Turns into a Scary Darkness! Terrible Storm Hits Krakow, Poland https://t.co/aGdMWs4VQF

