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Юлія Захарченко |

Раненые дети и поврежденные крыши: в Польше прошел сильный шторм

Раненые дети и поврежденные крыши: в Польше прошел сильный шторм

В пятницу вечером в Польшу нагрянул сильный шторм. Из-за непогоды пострадало трое детей, а также повреждено более 200 крыш местных зданий, среди которых церковь.

Троих малышей госпитализировали в лечебное учреждение после шторма. Сейчас детям предоставляют необходимую медицинскую помощь.

Больше всего непогода бушевала в Лодзинском и Силезском воеводстве. Из-за шторма повреждено около 203 крыш жилых и хозяйственных зданий.

Во время эвакуации в Свентокшинском воеводстве один ребенок вывихнул ногу. Другой малыш сломал ногу из-за того, что ему на ногу упал неизвестный предмет.

В настоящее время около 15 спасательных служб ликвидируют последствия непогоды. Синоптики прогнозируют, что плохая погода продолжится в Польше до конца выходных.

Однако местные службы выдвигают предположения, что шторм в субботу и воскресенье будет намного слабее, чем в пятницу вечером.

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Источник: PAP

Фото: Dreamstime

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