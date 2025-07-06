Защитник Азовстали Михаил Дианов женился: фото пары

Легендарный защитник Азовстали Михаил Дианов женился на любимой Мирославе — женщине, с которой случайно встретился осенью прошлого года.

Об этом стало известно из соцсетей ветерана.

— Клялся, божился, что никогда не женюсь, — шутливо прокомментировал это событие сам Михаил.

Поз ывной Мишаня

Михаил Дианов с позывным Мишаня – старший сержант 36-й бригады морской пехоты. С 2015 года является участником российско-украинской войны.

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Три месяца тяжело раненым он провел в Азовстале, при этом продолжал воевать. Потом еще четыре – в российском плену. 21 сентября 2022 года его освободили.

В эксклюзивном интервью Фактам ICTV он рассказал об издевательствах в плену, допросах российских военных и процессе восстановления.

Зеленский – о восьми обменах пленными с июня 2025

Во время обменов пленными с июня 2025 домой вернулись сотни украинцев. Об этом 6 июля сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства отмечает: на данный момент состоялось восемь этапов большого обмена пленными.

В частности, с начала июня домой вернулись сотни украинцев – военных и гражданских.

Источник: hromadske

Фото: Михаил Дианов

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