Защитник Азовстали Михаил Дианов женился: фото пары
Легендарный защитник Азовстали Михаил Дианов женился на любимой Мирославе — женщине, с которой случайно встретился осенью прошлого года.
Об этом стало известно из соцсетей ветерана.
— Клялся, божился, что никогда не женюсь, — шутливо прокомментировал это событие сам Михаил.
Позывной Мишаня
Михаил Дианов с позывным Мишаня – старший сержант 36-й бригады морской пехоты. С 2015 года является участником российско-украинской войны.
Три месяца тяжело раненым он провел в Азовстале, при этом продолжал воевать. Потом еще четыре – в российском плену. 21 сентября 2022 года его освободили.
В эксклюзивном интервью Фактам ICTV он рассказал об издевательствах в плену, допросах российских военных и процессе восстановления.
Зеленский – о восьми обменах пленными с июня 2025
Во время обменов пленными с июня 2025 домой вернулись сотни украинцев. Об этом 6 июля сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Глава государства отмечает: на данный момент состоялось восемь этапов большого обмена пленными.
В частности, с начала июня домой вернулись сотни украинцев – военных и гражданских.
Источник: hromadske
Фото: Михаил Дианов