Западную Германию затопило в результате обильных дождей, которые продолжаются уже несколько дней.

В федеральной земле Рейнланд-Пфальц произошел обвал нескольких зданий, еще 25 зданий находятся под угрозой.

Люди забираются на крыши своих домов, чтобы спастись от потопа, ситуацию характеризуют, как крайне опасную.

Was hier in der Eifel abgeht hab ich so in 34 Jahren nicht erlebt…. pic.twitter.com/ddfHfrsMtu — ????️‍????lufabom linksgrünversifftundstolzdrauf (@lufabom) July 14, 2021

По состоянию на 15 июля известно о не менее семи погибших и 50 пропавших без вести.

Известно о пожилом человеке в Золингене, который упал в собственный подвал и утонул.

14 июля два спасателя утонули, когда пытались помочь застрявшим посреди непогоды людям.

Больше всего пострадали Саксония, Тюрингия, Северная Рейн-Вестфалия и Бавария.

На помощь пожарным направили военных. Город Хаген объявил режим чрезвычайной ситуации, а регион Эйфель заявил о катастрофической ситуации.

В Рейн-Вестфалии во многих домах отключили электроэнергию, нарушено железнодорожное и автомобильное сообщение.



Такие обильные дожди в это время года являются нетипичными для Германии, затопления достигли исторического максимума.

Согласно с информацией Немецкой метеорологической службы, непогода должна утихнуть вечером 15 июля.

Источники: The Guardian,Sky News, Hamburger Morgenpost