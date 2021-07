Западную Германию затопило в результате обильных дождей, которые продолжаются уже несколько дней.

В федеральной земле Рейнланд-Пфальц произошел обвал нескольких зданий, еще 25 зданий находятся под угрозой.

Люди забираются на крыши своих домов, чтобы спастись от потопа, ситуацию характеризуют, как крайне опасную.

Was hier in der Eifel abgeht hab ich so in 34 Jahren nicht erlebt…. pic.twitter.com/ddfHfrsMtu

— ????️‍????lufabom linksgrünversifftundstolzdrauf (@lufabom) July 14, 2021