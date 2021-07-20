Грузия вошла в красную зону: премьер призвал к массовой вакцинации

Грузия вернулась из оранжевой в красную зону по выявлению случаев заражения коронавирусом на каждые 100 тыс. человек.

Эпидемиологическая ситуация в стране тревожная.

Именно так высказался о распространении в Грузии вируса директор Национального центра по контролю за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.

— Нужно будет принимать определенные меры. Сегодня на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией мы обсудили вопрос возможности принятия некоторых ограничений. Пока мы рекомендуем обязательное ношение масок на открытом пространстве в людных местах, — сказал Гамкрелидзе сегодня на брифинге.

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия не вынесет возвращения к ограничительным мерам. Он призвал население массово вакцинироваться.

По информации Министерства здравоохранения, за минувшие сутки в Грузии зафиксировали 2 616 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 26 человек.

Сообщается также, что в столичной клинике скончался младенец, инфицированный индийским штаммом коронавируса (Дельта). Малыша перевезли 1 июля из Абхазии в крайне тяжелом состоянии, и спасти его не удалось.

Индийским штамм коронавируса (Дельта) спровоцировал значительное ухудшение эпидситуации в Индии весной 2021 года. В стране фиксировали вспышки заболеваемости, тяжелое течение болезни у пациентов и увеличение числа летальных исходов

Эта мутация активно распространились в других странах, локальный рост заболеваемости наблюдается в России и ряде европейских стран.