Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости отказа Тегерана от ядерного оружия, разблокирования Ормузского пролива и уничтожения обогащенных ядерных материалов под контролем США и МАГАТЭ.

Об этом он сообщил в публикации на платформе Truth Social.

Трамп выдвинул четыре требования Ирану

По словам Трампа, первым и ключевым условием является окончательный отказ Ирана от разработки ядерного оружия.

Сейчас смотрят

В случае выполнения этого требования Ормузский пролив должен быть немедленно открыт для свободного международного судоходства без каких-либо дополнительных платежей и ограничений.

Вторым требованием президент США назвал полное разминирование морской акватории. Он отметил, что Соединённые Штаты уже обезвредили значительную часть морских мин, тогда как Иран должен завершить ликвидацию остальных взрывных устройств.

Третий пункт касается уничтожения запасов обогащённого ядерного материала, который, по словам Трампа, остаётся скрытым под землёй после американских ударов по иранским ядерным объектам.

Он подчеркнул, что этот материал должен быть изъят и уничтожен под международным контролем.

— Иран должен согласиться с тем, что он никогда не будет иметь ядерного оружия или бомбы. Ормузский пролив должен быть немедленно открыт без каких-либо сборов для беспрепятственного движения судов в обоих направлениях. Все водные мины (бомбы), если таковые имеются, будут ликвидированы, — написал он.

Четвертым условием является координация действий между США, Ираном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), которое должно осуществлять надзор за выполнением договорённостей.

Трамп также заявил, что часть второстепенных пунктов стороны уже предварительно согласовали, а окончательные решения относительно дальнейших шагов сейчас обсуждаются в Белом доме.

По его словам, вопрос финансовых расчётов между сторонами на данный момент остаётся открытым и будет рассматриваться отдельно.

Напомним, высокопоставленный чиновник США говорил, что окончательное согласование меморандума о взаимопонимании между США и Ираном может занять несколько дней из-за разногласий в формулировках соглашения и сложного процесса согласования документа со стороны Тегерана.

Ранее издание Axios информировало, что Трамп рассматривает возможность возобновления военных ударов по Ирану в случае провала переговорного процесса.

По данным источников издания, 22 мая президент США провёл в Белом доме совещание с руководителями силовых структур и представителями разведки относительно дальнейших действий в контексте ситуации с Ираном.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.