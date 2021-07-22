В Будапеште установят памятный крест погибшим за Украину

В ближайшее время в Будапеште будет установлен памятный крест погибшим за Украину.

Об этом после пресс-конференции с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто заявил Дмитрий Кулеба.

— Мы договорились, что в Будапеште будет установлен памятник, памятный крест погибшим за Украину, — сказал глава МИД.

Точное место установки памятного креста пока не разглашают.

В то же время Украина пообещала выделить дополнительный участок для размещения венгерского военного кладбища в Подполозье на Закарпатье.

— Это очень важный гуманитарный жест обеих сторон. Переговоры по этому вопросу длились очень долго, и я рад, что нам сегодня с Петером удалось поставить в них точку, в интересах, прежде всего, наших обществ и памяти наших соотечественников, — отметил Дмитрий Кулеба.