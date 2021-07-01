Венгрия на месяц закрывает два пункта пропуска на границе с Украиной

Венгерская полиция сообщила Госпогранслужбе о временном ограничении пропуска граждан через границу.

В частности, со 2 до 30 июля 2021 года Венгрия перестанет пропускать на территорию государства лиц и транспортные средства через два пункта пропуска.

Среди них — пункт Барабаш (из Украины — Косино) и Лонья (с украинской территории — Звонково).

Госпогранслужба просит путешественников учесть это при планировании поездок за границу.

В то же время пограничники отметили, что с украинской стороны все пункты пропуска с Венгрией работают.

Подробнее с графиком работы пунктов пропуска можно ознакомиться с помощью интерактивной карты на сайте Госпогранслужбы.