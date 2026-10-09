Администрация Дональда Трампа готовит новые мирные предложения для Украины и России.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на американских и украинских чиновников.

Новые предложения по прекращению войны в Украине: что известно

В пятницу, 9 октября, в Майами (США) начнутся переговоры с участием представителей США, Украины и европейских стран. Ожидается, что встречи продлятся два дня.

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Спецпосланники Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер должны представить “новые идеи и предложения”, которые, по замыслу Вашингтона, помогут сдвинуть с мертвой точки переговоры о прекращении войны.

Одно из предложений предусматривает частичное прекращение огня — без ударов по энергетической инфраструктуре и поставкам зерна.

По данным Axios, Украина выразила готовность рассмотреть такой шаг, однако Россия пока не проявила особого интереса.

Стороны также планируют обсудить гарантии безопасности для Украины, план послевоенного экономического восстановления и другие аспекты.

Американская администрация стремится добиться дипломатического прорыва до промежуточных выборов в США и наступления зимы.

— Они все нервничают из-за зимы. Это будет тяжелая зима, если война не прекратится. Поэтому США пытаются выступить посредником между сторонами, чтобы сформировать единое предложение, — рассказал американский источник изданию.

Накануне переговоров Уиткофф и Кушнер встретились с Дональдом Трампом, чтобы представить последние наработки и обсудить дальнейшие шаги.

В встрече также приняли участие министр финансов США Скотт Бессент и заместитель советника по национальной безопасности Майк Нидхем.

Кто примет участие в переговорах в Майами

По информации Axios, украинскую делегацию будут представлять:

Кирилл Буданов — глава Офиса президента Украины;

Рустем Умеров — глава Службы внешней разведки;

Сергей Кислица — первый заместитель руководителя Офиса президента Украины;

Давид Арахамия — народный депутат Украины.

На переговоры также пригласили советников по национальной безопасности из Великобритании, Франции и Германии, а также представителей НАТО и Европейского союза.

Государственный секретарь США Марко Рубио на днях заявил, что переговоры по войне зашли в тупик.

По его словам, Вашингтон стремится не допустить дальнейшей эскалации в течение следующего месяца и найти путь к завершению войны.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Киев обсуждает с США возможность прекращения ударов по энергетической инфраструктуре и поставкам зерна.

В то же время он воздержался от оценки перспектив такой договоренности.

— Что касается того, что может быть реалистичным или более реалистичным, я пока не готов сказать. Я не хочу что-то сказать, а потом Россия, как всегда, по злости поступит наоборот. Так что давай подождем и посмотрим, — заявил Зеленский.

Посланники Трампа могут посетить Москву

Издание Axios со ссылкой на источник также сообщает, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут в октябре посетить Москву.

Визит может состояться после встреч в Майами с украинской делегацией и европейскими чиновниками.

— По словам проинформированного источника, Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву позже в этом месяце для проведения дополнительных переговоров с Путиным, — пишет издание.

Что известно о предыдущих переговорах Уиткоффа и Кушнера

В начале сентября американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Москву и Киев, где провели консультации о возможном завершении российско-украинской войны.

6 сентября делегация США встретилась в Киеве с президентом Владимиром Зеленским, украинской переговорной командой и представителями европейских стран.

После этих встреч Уиткофф заявил о существенном прогрессе в мирном процессе, в частности о согласовании графика дополнительных трехсторонних переговоров.

В то же время конкретные даты будущих встреч тогда не назвали.

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