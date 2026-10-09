В трех районах Киева приостановили движение общественного транспорта: какая причина
В трех районах Киева возникли перебои в работе общественного транспорта из-за отсутствия напряжения.
Об изменениях сообщили в Киевпастрансе.
В Киеве 9 октября приостановили движение общественного транспорта: что известно
В Киеве утром 9 октября из-за отсутствия напряжения в энергосистеме временно приостановили движение части общественного транспорта.
По информации Киевпастранса, ограничения касаются трех районов столицы: Оболонского, Подольского и Святошинского.
Для перевозки пассажиров увеличили количество автобусов на маршрутах №32 и №99.
Кроме того, организовали движение временных автобусов:
- №12т — от площади Шевченко до Пущи-Водицы;
- №19т — от Контрактовой площади до площади Шевченко.
Какие именно маршруты общественного транспорта приостановили работу и когда их движение возобновят, пока не уточняется.
В Киевпастрансе пообещали дополнительно сообщить о возобновлении движения и дальнейших изменениях.
Пассажиров просят учитывать временные ограничения при планировании поездок.
Накануне, 8 октября, российские войска нанесли удар по одному из важных энергетических объектов Киева.
В результате атаки в столице произошли масштабные аварийные отключения электроэнергии.
В ДТЭК отметили, что из-за повреждений энергетической инфраструктуры графики почасовых отключений не действовали.
В общем, за последние сутки, 8 октября, в Киеве и области дважды вводили экстренные отключения света — утром и вечером.
Из-за проблем с внешним электроснабжением в столице также полностью останавливали движение поездов метро и работу эскалаторов.