В трех районах Киева возникли перебои в работе общественного транспорта из-за отсутствия напряжения.

Об изменениях сообщили в Киевпастрансе.

В Киеве 9 октября приостановили движение общественного транспорта: что известно

В Киеве утром 9 октября из-за отсутствия напряжения в энергосистеме временно приостановили движение части общественного транспорта.

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По информации Киевпастранса, ограничения касаются трех районов столицы: Оболонского, Подольского и Святошинского.

Для перевозки пассажиров увеличили количество автобусов на маршрутах №32 и №99.

Кроме того, организовали движение временных автобусов:

№12т — от площади Шевченко до Пущи-Водицы;

№19т — от Контрактовой площади до площади Шевченко.

Какие именно маршруты общественного транспорта приостановили работу и когда их движение возобновят, пока не уточняется.

В Киевпастрансе пообещали дополнительно сообщить о возобновлении движения и дальнейших изменениях.

Пассажиров просят учитывать временные ограничения при планировании поездок.

Накануне, 8 октября, российские войска нанесли удар по одному из важных энергетических объектов Киева.

В результате атаки в столице произошли масштабные аварийные отключения электроэнергии.

В ДТЭК отметили, что из-за повреждений энергетической инфраструктуры графики почасовых отключений не действовали.

В общем, за последние сутки, 8 октября, в Киеве и области дважды вводили экстренные отключения света — утром и вечером.

Из-за проблем с внешним электроснабжением в столице также полностью останавливали движение поездов метро и работу эскалаторов.

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