В британском городке Плимут на юге страны произошла стрельба в результате которой погибли шесть человек.
Стрелком, по словам очевидцев, оказался молодой человек примерно 20 лет на вид.
Он ворвался в многоквартирный дом и застрелил там молодую женщину и ее пятилетнюю дочь.
Затем он выбежал на улицу и бежал стреляя на ходу по прохожим. В результате погибли еще несколько человек.
— Сначала был крик, затем последовали выстрелы — для начала три, а может и четыре, — рассказала свидетельница трагедии Шаррон.
По данным местных правоохранительных органов, всего погибло шесть человек, среди которых и сам стрелок, он предположительно совершил самоубийство.
Среди убитых трое женщин и трое мужчин. Пятеро погибли на месте, а одна женщина скончалась в больнице от полученного ранения.
В полиция заявляют, что не рассматривают этот случай как терроризм и квалифицируют как бытовой инцидент.
Сейчас продолжаются следственные действия, полиция ищет очевидцев происшествия, которые могли заснять инцидент, чтобы не допустить распространения фотографий и видео в сети.