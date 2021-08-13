В британском городке Плимут на юге страны произошла стрельба в результате которой погибли шесть человек.

Стрелком, по словам очевидцев, оказался молодой человек примерно 20 лет на вид.

Он ворвался в многоквартирный дом и застрелил там молодую женщину и ее пятилетнюю дочь.

Затем он выбежал на улицу и бежал стреляя на ходу по прохожим. В результате погибли еще несколько человек.

— Сначала был крик, затем последовали выстрелы — для начала три, а может и четыре, — рассказала свидетельница трагедии Шаррон.

По данным местных правоохранительных органов, всего погибло шесть человек, среди которых и сам стрелок, он предположительно совершил самоубийство.

Среди убитых трое женщин и трое мужчин. Пятеро погибли на месте, а одна женщина скончалась в больнице от полученного ранения.

В полиция заявляют, что не рассматривают этот случай как терроризм и квалифицируют как бытовой инцидент.

Сейчас продолжаются следственные действия, полиция ищет очевидцев происшествия, которые могли заснять инцидент, чтобы не допустить распространения фотографий и видео в сети.