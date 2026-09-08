В настоящее время рассматриваются кандидатуры на посла Украины в Соединенных Штатах Америки. Перед принятием решения необходима более подробная информация о них от Службы безопасности Украины и Национального антикоррупционного бюро Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

Зеленский о после Украины в США

По словам Зеленского, есть несколько кандидатур на должность посла Украины в США. Однако пока президент не раскрывает их личности.

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– Посол США нужен. Patriot нам нужны и много всего. И посол нужен. Здесь очень важно не ошибиться. Поэтому есть кандидатуры. Не буду пока говорить, что это за кандидаты. Но мне, прежде всего, нужно получить подробную справку. И не только от СБУ, но и от НАБУ, – сказал он.

Как отметил президент, он ожидает дополнительную информацию, после чего будут принимать решение.

Недавно Зеленский заявил, что посвятил предыдущий день решению ряда кадровых вопросов, провел серию встреч с руководителями силовых и правоохранительных ведомств.

В частности, он говорил с временным исполняющим обязанности главы СБУ Александром Покладом, руководителем Главного управления разведки Минобороны Олегом Иващенко и руководителем Офиса президента Кириллом Будановым. По итогам этих переговоров уже приняты соответствующие решения.

Кроме того, Зеленский встретился с директором НАБУ Семеном Кривоносом, руководителем САП Александром Клименко и генеральным прокурором Русланом Кравченко после огласки дела Карфаген.

После разговора Кравченко написал заявление об увольнении с должности. Теперь соответствующее представление направят на рассмотрение в Верховную Раду.

Напомним, что 3 августа президент Зеленский подписал указ об увольнении Ольги Стефанишиной с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в США.

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