В ночь на 8 сентября РФ нанесла очередной массированный удар по Украине, в частности — по Киеву и области.

Враг применил баллистические, крылатые и противокорабельные ракеты, а также реактивные ударные беспилотники типа Шахед.

На последствия ночной атаки на Украину 8 сентября отреагировали украинские звезды.

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Атака на Украину 8 сентября: реакция звезд украинского шоу-бизнеса

Актриса Наталка Денисенко опубликовала последствия атаки на Киев, подписав кратко: Реальность.

Денисенко

Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Блогер Даша Квиткова написала, что эта ночь была очень страшной и выразила надежду, что с ее аудиторией все хорошо.

Квіткова

Фото: instagram.com/kvittkova

На очередную массированную атаку РФ по украинским городам отреагировал и актер Тарас Цымбалюк. Он поинтересовался у своих подписчиков по поводу их состояния после обстрела, и поделился фотографиями Константина и Влады Либеровых.

Цимбалюк

Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Цимбалюк

Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Фехтовальщица Ольга Харлан также вышла на связь с фолловерами после тревожной ночи. Спортсменка распространила видеодоказательства разрушений в столице.

Харлан

Фото: instagram.com/olgakharlan

Актриса Екатерина Тишкевич выразила возмущение бездействием международных институтов. Тишкевич сравнила пережитые украинцами ночные атаки со сценарием к Игре в кальмара и спросила, в чем смысл дипломатии, если гражданские продолжают гибнуть.

Также она выразила искренние соболезнования всем, кто понес потери этой ночью.

Тишкевич

Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

София Ротару также отреагировала на обстрелы Киева 8 сентября. Певица опубликовала фото Андреевской церкви, над которой возвышается огромный столб черного дыма от попадания.

– Боль, – коротко подписала кадр Ротару, добавив эмодзи разбитого сердца.

Атака на Украину 8 сентября: реакция украинских звезд Фото 7

Фото: instagram.com/sofiarotaru.official/

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Фото: Тарас Цымбалюк, Наталка Денисенко, Даша Квиткова

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