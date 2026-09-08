В ночь на 8 сентября РФ нанесла очередной массированный удар по Украине, в частности — по Киеву и области.

Враг применил баллистические, крылатые и противокорабельные ракеты, а также реактивные ударные беспилотники типа Шахед.

На последствия ночной атаки на Украину 8 сентября отреагировали украинские звезды.

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Актриса Наталка Денисенко опубликовала последствия атаки на Киев, подписав кратко: Реальность.

Блогер Даша Квиткова написала, что эта ночь была очень страшной и выразила надежду, что с ее аудиторией все хорошо.

На очередную массированную атаку РФ по украинским городам отреагировал и актер Тарас Цымбалюк. Он поинтересовался у своих подписчиков по поводу их состояния после обстрела, и поделился фотографиями Константина и Влады Либеровых.

Фехтовальщица Ольга Харлан также вышла на связь с фолловерами после тревожной ночи. Спортсменка распространила видеодоказательства разрушений в столице.

Актриса Екатерина Тишкевич выразила возмущение бездействием международных институтов. Тишкевич сравнила пережитые украинцами ночные атаки со сценарием к Игре в кальмара и спросила, в чем смысл дипломатии, если гражданские продолжают гибнуть.

Также она выразила искренние соболезнования всем, кто понес потери этой ночью.

София Ротару также отреагировала на обстрелы Киева 8 сентября. Певица опубликовала фото Андреевской церкви, над которой возвышается огромный столб черного дыма от попадания.

– Боль, – коротко подписала кадр Ротару, добавив эмодзи разбитого сердца.

Фото: Тарас Цымбалюк, Наталка Денисенко, Даша Квиткова

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