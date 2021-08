Президент готов отречься от власти: боевики Талибана захватили Кабул

Боевики террористической организации Талибан практически без боя захватили столицу Афганистана Кабул, после чего вся территория страны оказалась под их контролем.

Боестолкновения проходили на южной и северной окраинах города, однако сопротивление защитников столицы было быстро подавлено.

По данным местных СМИ, президент Ашраф Гани готов отречься от власти. К нему в президентский дворец уже прибыли талибы.

Главой временной администрации будет назначен экс-министр внутренних дел Али Ахмад Джилали.

Боевики потребовали у иностранцев покинуть территорию Афганистана, либо зарегистрироваться в так называемых администрациях, которые будут сформированы талибами в ближайшее время.

