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Дмитро Кудрявцев |

Президент готов отречься от власти: боевики Талибана захватили Кабул

Талибан В Кабуле

Боевики террористической организации Талибан практически без боя захватили столицу Афганистана Кабул, после чего вся территория страны оказалась под их контролем.

Боестолкновения проходили на южной и северной окраинах города, однако сопротивление защитников столицы было быстро подавлено.

По данным местных СМИ, президент Ашраф Гани готов отречься от власти. К нему в президентский дворец уже прибыли талибы.

Главой временной администрации будет назначен экс-министр внутренних дел Али Ахмад Джилали.

Боевики потребовали у иностранцев покинуть территорию Афганистана, либо зарегистрироваться в так называемых администрациях, которые будут сформированы талибами в ближайшее время.

Террористы также заявили, что не намерены мстить ни военнослужащим, которые против них воевали, ни жителям страны, сотрудничавшим с американцами.

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Фото: Getty Images

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