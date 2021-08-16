Украина и более 60 стран поддержали заявление Госдепа США по Афганистану

Более 60 государств обратились к представителям Талибана, захватившим государственную власть в Афганистане. К заявлению присоединилась и Украина.

В обращении Госдепа США говорится, что Афганистан должен обеспечить безопасный отъезд желающих покинуть страну.

Кроме этого, призвала международное сообщество поддерживать спокойствие в Афганистане, а чиновников на местах — обеспечить бесперебойную работу аэропортов, пограничных пунктов и дорог.

— Учитывая ухудшение ситуации в области безопасности, мы поддерживаем… и призываем все стороны уважать и способствовать безопасному и упорядоченному отъезду иностранных граждан и афганцев, которые хотят покинуть страну, — говорится в обращении Госдепа США.

Страны, поддержавшие заявление по Афганистану — США, Австралия, Австрия, Великобритания, Бельгия, Канада, Чехия, Дания, Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Исландия, Италия, Япония, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Южная Корея, Испания, Швеция, Румыния и другие.

В то же время по данным пресс-службы Белого дома, в понедельник президент США Джо Байден не планирует выступать с заявлением относительно событий в Афганистане.

Ситуация в Афганистане

О том, что Талибан захватил столицу Афганистана Кабул, стало известно днем 15 августа.

Вскоре после этого президент страны подал в отставку и покинул страну. Активное продвижение войск талибов совпало с масштабным выводом войск США и союзников НАТО из Афганистана.

После захвата президентского дворца официальный представитель политофиса Талибана Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане закончена.

Источник: US Department of State