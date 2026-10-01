В октябре курс евро в Украине будет зависеть от нескольких факторов, причем часть из них формируется за пределами страны. На стоимость европейской валюты будут влиять как ситуация на украинском валютном рынке, так и соотношение евро и доллара на мировых торгах.

Поэтому курс евро не обязательно будет двигаться синхронно с долларом. В Украине на него будет влиять курс гривны к американской валюте, а уже дальше свою роль будет играть международная динамика EUR/USD.

Факты ICTV расспросили о ситуации на валютном рынке и о прогнозе курса евро на октябрь вице-президента Ассоциации украинских банков, председателя правления Глобус Банка Сергея Мамедова.

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Что будет влиять на курс евро в октябре

Для евро важна не только ситуация в Украине. На его курс напрямую влияет соотношение EUR/USD на мировом валютном рынке.

Это означает, что даже при относительно стабильном курсе гривны к доллару европейская валюта в Украине способна меняться в цене. Если евро укрепляется или слабеет по отношению к доллару на международном рынке, это отражается и на его курсе в гривне.

Наряду с внешней ситуацией будут оставаться важными украинские факторы. Среди них политика НБУ, инфляция, потребности импортеров в валюте, состояние внешней торговли и объемы международного финансирования.

Что будет с курсом евро в октябре и как на него будут влиять события в Украине

Внутренняя ситуация на валютном рынке во многом будет зависеть от инфляции. В августе потребительские цены выросли на 0,1% по сравнению с июлем, а в годовом измерении рост составил 8,1%. При этом овощи сезонно подешевели на 18,3%, фрукты — на 12%. Стоимость яиц выросла на 4%, а топлива и смазочных материалов — на 8,1%.

Сергей Мамедов оценивает сентябрьскую месячную инфляцию примерно в 1–1,5%, а годовую — в 8,9–9,4%. Если в октябре цены будут расти на 1,5–1,7%, годовой показатель может подняться до 9,5–10,3%.

На инфляцию продолжают давить последствия российских ударов по производству, логистике и инфраструктуре, а также увеличение расходов предприятий. Поэтому дальнейшее изменение цен будет оставаться важным для валютного рынка.

Как будут влиять на курс евро цены на нефть

Еще одним фактором для валютного рынка является ситуация на нефтяном рынке. В начале сентября цена Brent превысила $100 за баррель. 11 сентября она составляла около $104,6. Если такая стоимость сохранится, Украине придется тратить больше средств на импорт энергоносителей.

При дальнейшем обострении ситуации на Ближнем Востоке цена нефти способна приблизиться к $110–120 за баррель.

Однако изменения на нефтяном рынке не обязательно сразу отражаются на спросе на валюту в Украине. Импортеры работают с запасами, ранее заключенными контрактами и существующей логистикой. Из-за этого реакция валютного рынка может произойти с задержкой в несколько недель или даже месяц.

Как будет влиять торговля на курс евро к гривне в октябре

Существенное значение будет иметь и внешняя торговля Украины. За январь–август 2026 года страна импортировала товаров почти на $66,3 млрд. Экспорт за этот период превысил $26,6 млрд. Разница между объемами импорта и экспорта приблизилась к $39,7 млрд.

В январе импорт составлял около $6,7 млрд, тогда как экспорт — $3,2 млрд. Соответственно, месячный торговый дефицит был на уровне примерно $3,5 млрд.

Для валютного рынка значительный разрыв означает стабильную потребность импортеров в иностранной валюте. Часть этого дефицита предложения покрывает Национальный банк, продавая валюту на рынке.

Роль резервов и международной помощи

На курс гривны влияет и то, насколько стабильно Украина получает международное финансирование. На 1 сентября международные резервы составляли около $48,66 млрд. За август они сократились примерно на 5%. Среди причин — меньшие объемы внешних поступлений и значительные валютные интервенции НБУ.

В то же время в июльском макроэкономическом прогнозе Национального банка отмечалось, что при условии поступления запланированного внешнего финансирования международные резервы могут увеличиться примерно до $69,7 млрд к концу 2026 года.

Для валютного рынка имеет значение не только сумма резервов, но и регулярность поступления международной помощи. Это обеспечивает НБУ ресурсом для валютных интервенций и помогает поддерживать соотношение спроса и предложения.

На украинскую составляющую курса евро также влияет решение Национального банка относительно монетарной политики.

17 сентября НБУ повысил учетную ставку до 16%. После этого гривневые депозиты и другие инструменты сбережения в национальной валюте стали более привлекательными. Это способно частично снизить дополнительный спрос на иностранную валюту.

— В октябре максимальная доходность отдельных гривневых депозитов может достигать 17,5% годовых. Если монетарная политика в дальнейшем будет ужесточаться, верхняя граница ставок потенциально может приблизиться к 18%, — рассказал Мамедов.

Таким образом, гривневые депозиты и ОВГЗ остаются для населения альтернативой покупке иностранной валюты.

Но в случае с евро есть еще один уровень влияния — международный. Даже при стабильной ситуации на внутреннем рынке изменения пары EUR/USD способны отразиться на стоимости евро в Украине.

Что будет с курсом евро в октябре 2026 года

— В октябре курс евро в Украине преимущественно будет находиться в пределах 51,8–53 грн/€, — рассказал Сергей Мамедов.

На внутреннюю составляющую курса будут влиять инфляция, внешняя торговля, цены на топливо, спрос импортеров на валюту, международная помощь и решения НБУ.

В то же время для евро принципиальное значение будет иметь ситуация на мировом рынке. Изменение соотношения EUR/USD может влиять на стоимость европейской валюты в гривне даже тогда, когда курс гривны к доллару остается относительно стабильным.

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