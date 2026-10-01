Производит боеприпасы для Шахедов: в Подмосковье прогремели взрывы на химзаводе
- В Краснозаводске Московской области произошла серия взрывов на территории химического завода.
- Предприятие связывают с производством термобарических боевых частей для ударных Шахедов.
Взрывы в Краснозаводске Московской области прогремели в четверг, 1 октября. Над городом поднялся столб дыма, вспыхнул пожар на территории химического завода. Предварительно известно о семерых погибших.
Об этом сообщили OSINT-аналитики Exilanova+.
Взрывы в Краснозаводске 1 октября: какие последствия
Работники предприятия услышали громкий звук в одном из помещений предприятия. На место происшествия прибыли экстренные службы.
Подъезд к химическому заводу перекрыли. По словам очевидцев, перед взрывами они слышали несколько громких звуков, однако полета или характерного жужжания беспилотников не было.
Российские Telegram-каналы сообщают, что взрыв произошел в одном из цехов Краснозаводского химического завода.
Предварительно семь человек погибли в результате взрыва на Краснозаводском химическом заводе.
Работники находились в цехе № 4, который полностью обрушился. По словам пострадавших, людей там было больше. Сейчас спасатели пытаются локализовать открытое горение на территории завода.
OSINT-аналитики Exilanova+ уточнили, что Краснозаводский химический завод является предприятием российской спецхимии. Предприятие специализируется на изготовлении пиротехнических средств, боеприпасов и взрывчатых веществ.
Завод также связывают с производством термобарических боевых частей для ударных БпЛА типа Шахед (Герань).
В Краснозаводске расположен Научно-испытательный центр ракетно-космической отрасли.
Официальных сообщений о причинах взрывов и пожара пока не поступало.
Напомним, в ночь против 13 сентября украинские силы поразили нефтеперерабатывающий комплекс ТАНЕКО в российском Нижнекамске, что в Республике Татарстан.
Фото: Exilanova+