Взрывы в Краснозаводске Московской области прогремели в четверг, 1 октября. Над городом поднялся столб дыма, вспыхнул пожар на территории химического завода. Предварительно известно о семерых погибших.

Об этом сообщили OSINT-аналитики Exilanova+.

Взрывы в Краснозаводске 1 октября: какие последствия

Работники предприятия услышали громкий звук в одном из помещений предприятия. На место происшествия прибыли экстренные службы.

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Подъезд к химическому заводу перекрыли. По словам очевидцев, перед взрывами они слышали несколько громких звуков, однако полета или характерного жужжания беспилотников не было.

Российские Telegram-каналы сообщают, что взрыв произошел в одном из цехов Краснозаводского химического завода.

Предварительно семь человек погибли в результате взрыва на Краснозаводском химическом заводе.

Работники находились в цехе № 4, который полностью обрушился. По словам пострадавших, людей там было больше. Сейчас спасатели пытаются локализовать открытое горение на территории завода.

OSINT-аналитики Exilanova+ уточнили, что Краснозаводский химический завод является предприятием российской спецхимии. Предприятие специализируется на изготовлении пиротехнических средств, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Завод также связывают с производством термобарических боевых частей для ударных БпЛА типа Шахед (Герань).

В Краснозаводске расположен Научно-испытательный центр ракетно-космической отрасли.

Официальных сообщений о причинах взрывов и пожара пока не поступало.

Напомним, в ночь против 13 сентября украинские силы поразили нефтеперерабатывающий комплекс ТАНЕКО в российском Нижнекамске, что в Республике Татарстан.

Фото: Exilanova+

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