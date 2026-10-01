Дневная атака 1 октября: ПВО сбила 55 из 66 реактивных дронов РФ
- В течение дня 1 октября российские войска атаковали Украину 97 ударными беспилотниками, большинство из которых составляли реактивные дроны.
- Силам противовоздушной обороны удалось сбить и подавить 78 вражеских целей.
В течение дня 1 октября российские оккупационные войска запустили по территории Украины 97 ударных беспилотников разного типа, среди которых большинство составляли реактивные дроны и Гербера.
Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.
Атака на Украину 1 октября: сколько сбила ПВО
По данным украинских военных, атака продолжалась с 06:30 до 18:00. Для ударов враг применил:
- 66 реактивных ударных беспилотников;
- дроны типа Гербера;
- беспилотники других типов.
За указанный период подразделениям противовоздушной обороны, по предварительным данным, удалось сбить или подавить с помощью средств радиоэлектронной борьбы 78 вражеских беспилотников.
В частности, среди уничтоженных целей — 55 реактивных дронов.
По информации Воздушных сил, по состоянию на 18:00, в воздушном пространстве Украины все еще находилось около 10 ударных беспилотников российских войск.
В Воздушных силах ВСУ призвали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях до отбоя.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 681-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.