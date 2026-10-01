В течение дня 1 октября российские оккупационные войска запустили по территории Украины 97 ударных беспилотников разного типа, среди которых большинство составляли реактивные дроны и Гербера.

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Атака на Украину 1 октября: сколько сбила ПВО

По данным украинских военных, атака продолжалась с 06:30 до 18:00. Для ударов враг применил:

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66 реактивных ударных беспилотников;

дроны типа Гербера;

беспилотники других типов.

За указанный период подразделениям противовоздушной обороны, по предварительным данным, удалось сбить или подавить с помощью средств радиоэлектронной борьбы 78 вражеских беспилотников.

В частности, среди уничтоженных целей — 55 реактивных дронов.

По информации Воздушных сил, по состоянию на 18:00, в воздушном пространстве Украины все еще находилось около 10 ударных беспилотников российских войск.

В Воздушных силах ВСУ призвали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях до отбоя.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 681-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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