Леся Никитюк показала фото годовалого сына Оскара с дедушкой
Телеведущая и блогер Леся Никитюк показала, как подрос ее сын Оскар. Мальчику летом исполнился 1 год.
Новой фотографией Никитюк поделилась на своей странице в Instagram.
Леся Никитюк показала, как подрос ее сын Оскар
В кадре сын Леси Никитюк и военнослужащего Дмитрия Бабчука изображен в полный рост рядом со своим дедушкой.
Скорее всего, телеведущая вместе с первенцем находится в родном Хмельницком, гостя у родителей.
— С дедушкой, — лаконично подписала фотографию Никитюк.
Напомним, что о романе Леси Никитюк с военнослужащим Дмитрием Бабчуком стало известно осенью 2024 года, а уже в начале 2025 года ведущая показала обручальное кольцо после признания любимого.
В июне 2025 года у пары родился сын Оскар.
Несмотря на помолвку, официально пожениться Никитюк и Бабчук еще не успели.
Ранее жених Леси Никитюк рассказал о своем состоянии после перенесенной операции.
Также Дмитрий Бабчук восхитил сеть еще одной фотографией с сыном Оскаром.