Телеведущая и блогер Леся Никитюк показала, как подрос ее сын Оскар. Мальчику летом исполнился 1 год.

Новой фотографией Никитюк поделилась на своей странице в Instagram.

Леся Никитюк показала, как подрос ее сын Оскар

В кадре сын Леси Никитюк и военнослужащего Дмитрия Бабчука изображен в полный рост рядом со своим дедушкой.

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Скорее всего, телеведущая вместе с первенцем находится в родном Хмельницком, гостя у родителей.

— С дедушкой, — лаконично подписала фотографию Никитюк.

Напомним, что о романе Леси Никитюк с военнослужащим Дмитрием Бабчуком стало известно осенью 2024 года, а уже в начале 2025 года ведущая показала обручальное кольцо после признания любимого.

В июне 2025 года у пары родился сын Оскар.

Несмотря на помолвку, официально пожениться Никитюк и Бабчук еще не успели.

Ранее жених Леси Никитюк рассказал о своем состоянии после перенесенной операции.

Также Дмитрий Бабчук восхитил сеть еще одной фотографией с сыном Оскаром.

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