После ранения мечта или лично значимая цель может стать важнейшим ориентиром в восстановлении. Для кого-то это снова сесть за руль, для кого-то — вернуться в спорт, открыть школу, петь, полететь на Бали или сесть на мотоцикл. Именно такая цель может дать толчок к действию, а затем начинается сложная ежедневная работа — шаг за шагом вместе со специалистами в рамках профессиональной реабилитации.

Ко Дню защитников и защитниц Украины национальная сеть реабилитационных центров Recovery, которую Виктор и Елена Пинчуки основали для помощи Силам безопасности обороны Украины, вместе с фотографами-документалистами Константином и Владой Либеровыми создала фотопроект о мечтах защитников и защитниц, которые проходили реабилитацию.

Сегодня сеть Recovery объединяет 20 инновационных и инклюзивных центров, где военные после ранений бесплатно получают реабилитационную помощь. В центрах сети уже восстановилось более 57 тысяч защитников и защитниц Украины.

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Каждая история состоит из двух фотографий. Первая визуализирует мечту или значимую цель героя или героини — то, что стало ориентиром при восстановлении. Вторая показывает путь к ней: реабилитацию, ежедневный труд и усилия, из которых состоит возвращение к важной для себя жизни.

— Под лежащий камень вода не течет, — Юрий восстанавливался в реабилитационном центре Recovery в Черкассах.

2 августа 2024 года во время артиллерийских обстрелов я получил ранение, из-за которого потерял концовку. Мне было сложно привыкать к жизни с ампутацией, многое пришлось переосмыслить.

На реабилитации мне постоянно говорили: будем играть в футбол. Однажды это перестало быть просто разговорами – я поехал на тренировку. Для меня это было не только о спорте. Я снова почувствовал, что могу что-то делать, пробовать и добиваться.

Еще до ранения я купил мотоцикл. После ранения мечтал вернуться к нему. На протезе нужно было снова научиться держать равновесие и останавливаться. Но я сел и уехал.

Зимой я поднялся на Говерлу на протезе, чтобы сделать предложение своей девушке. Сейчас мы ждем дочь. Впереди еще много всего, что хочется успеть.

Мой дед говорил: под лежачий камень вода не течет. Если чего хочется, нужно вставать и делать.

— Я хочу исполнить свой список мечты, — Ольга, восстанавливалась в реабилитационном центре Recovery в Виннице.

До войны моя жизнь и так была насыщенной. Я 24 года работала на государственной службе, а в 2019 году уволилась и открыла собственный бизнес.

В июле 2022 года я пошла на службу, а два дня спустя праздновала свои 47 лет в воинской части. Я сама пошла в армию. Долго искала место, где могла быть полезной. Больше всего хотела попасть в подразделение, защищающее небо. Так нашла свою бригаду в Днепре.

Но у меня всегда была и другая жизнь. Я окончила музыкальную школу, играла на фортепиано, даже сама начинала писать музыку. В детстве занималась бальными танцами, а потом еще раз вернулась к ним уже взрослым.

В 2019 году я написала себе план: мечтала доиграть музыкальные произведения, которые когда-то начала дотанцевать то, чего не успела, научиться танцевать танго. После ранения я снова вернулась к нему. Когда врачи боролись за мою руку, я говорила им: я все равно буду играть.

А после фортепиано будет танго. Затем, возможно, бадминтон и велосипед. Еще хочу петь, пойти на вокал.

Я хочу до 100 лет оставаться активной, работать, заниматься музыкой, танцевать, петь – успеть сделать все, что мне интересно. Кажется, это хороший повод двигаться дальше.

Моя мотивация после ранения — жить полноценной жизнью, добиваться своих целей и быть рядом с родными. Я всегда была сильная и поддержка для них. Знаю, что нужна своим родным и собратьям.

— Каждый новый этап дает новые возможности, — Антон, восстанавливался в реабилитационном центре Recovery в Киеве.

После ранения я несколько месяцев не мог встать. В голове был только вопрос: как окончить задачу. Я командир группы, поэтому, по-видимому, привык воспринимать сложные ситуации как вызов, который нужно пройти. Потом появились новые задачи: просто встать, сесть в колесное кресло, начать ходить.

Из-за инфекции была велика вероятность ампутации ноги. Я подумал: если отрежут, тоже научусь ходить. Но наконец концовку удалось сохранить.

Сейчас я хожу почти полноценно, лишь немного хромаю. Надеюсь, что через месяц-два смогу вернуться к боевой работе.

После ранения я научился замечать маленькие вещи, которые раньше казались обычными. Когда лежишь, возможность самому сходить в туалет весит очень много. Когда пересаживаешься в кресло колесное – можешь сделать больше. А когда остается одна костыль, можешь даже донести кофе.

Мне кажется, надо смотреть не только на то, чего пока не можешь, но и на то, что сегодня уже выходит, хотя еще недавно казалось невозможным.

У меня есть и большие планы. Когда я преподавал и понял, что мне это нравится. После войны хотел бы открыть или возглавить школу где-нибудь в деревне и заниматься обучением молодого поколения.

— У меня столько дел, что просто некогда сесть, — Олесь, восстанавливался в реабилитационном центре Recovery в Виннице.

После ранения девять месяцев провел в больницах, прошел протезирование и реабилитацию. Сначала я просто пытался принять себя и понять, какой будет моя жизнь после ампутации. А потом в моей жизни появился футбол, хотя раньше я им никогда не занимался.

Меня несколько месяцев звали на тренировку. В конце концов согласился — на первой забил гол, а уже через месяц мы с командой заняли третье место в весеннем кубке Лиги Дужих. Я бы очень хотел, чтобы наша команда выиграла чемпионат Украины, в котором мы участвуем.

Сейчас моя мечта очень земная – обустроить свой дом. Я купил старый дом и сам делаю ремонт. Жена спрашивает, когда я наконец-то сяду отдохнуть.

— Если есть возможность, нужно пробовать, — Иван, восстанавливался в центре Recovery в Чернигове.

Я получил тяжелое ранение левой ноги, а когда меня вытаскивали, еще и правой. Я долго лечился, перенес много сделок, а потом попал на реабилитацию в Recovery.

Сначала передвигался только на колесном кресле. Самостоятельно ходить еще не мог, но хотел увидеть Чернигов. Я думал: если есть возможность, надо ехать. И наконец-то увидел его вместе с друзьями и собратьями, которые были рядом и поддерживали меня.

Потом я попробовал сидеть волейбол. Мне понравился командный дух, постоянное общение. Я познакомился с другими ветеранами и с ребятами, которые были в плену. А еще благодаря волейболу я начал ездить в разные города.

Я вообще хочу больше говорить об Украине и об ветеранах. Мечтаю, чтобы о нас знали не только в Украине, но и за границей. Если можно помочь Украине, собрать деньги, рассказать о войне или жизни ветеранов, я готов это делать. Даже хочу попробовать себя в моделинге. Возможно, поэтому тоже можно привлечь внимание к Украине, к нашим военным и ветеранам.

Раньше я многое не пробовал. А сейчас думаю: если есть возможность, нужно делать.

– На первой тренировке я почти не мог держаться на воде, – Алексей, проходил реабилитацию в одесском центре Recovery.

Я получил ранение под Бахмутом, нашу позицию покрыл вражеский огонь. Четыре дня пролежал раненый. Выжил один.

Когда пришел в себя, еще не понимал, что со мной произошло. Я долго ждал, что руки начнут расти. Чуда не произошло, так что пришлось учиться жить с тем, что есть.

В марте меня записали на плавание в реабилитационном центре Recovery в Одессе. До этого всерьез спортом не занимался. На первой тренировке почти не мог держаться на воде, а на второй за первый час проплыл 400 метров. Впоследствии на соревнованиях на открытой воде проплыл полтора километра.

Я не ставлю себе больших целей. Я просто хочу жить. Хочу сам вставать, ходить, что-то делать. Хочу, чтобы моим близким было легче со мной, а не тяжелее.

А еще очень хочется дожить до нашей победы.

– А у меня – куча дел, – Виктория, восстанавливалась в киевском центре Recovery.

При выполнении боевого задания мы попали в ДТП. Машина несколько раз перевернулась. У меня были многочисленные травмы и переломы.

Первой моей мечтой было просто подняться. Я была лежачая, потом передвигалась на колесном кресле. Для человека, который до этого шесть раз в неделю ходил в спортзал, много путешествовал и любил активный отдых, это был очень сильный удар.

Когда я смогла подняться, следующим желанием было, чтобы ничего не болело. Хотелось нормально функционировать, заниматься спортом, снова иметь свою обычную жизнь.

Дети тоже очень меня мотивировали. Когда от тебя зависит четверо детей, надо быстрее вставать и что-то делать. А у меня – куча дел!

Еще недавно о многочасовой поездке или перелете я даже не могла думать. Теперь мне сняли пластины, я могу нормально сидеть — и мечта о самолете и отдыхе на Бали снова стала реальной.

Мечта не заменяет профессиональную реабилитацию. Но лично значимая цель может поддерживать мотивацию и помогать человеку двигаться к той жизни, которая для него важна.

Именно качественная и доказательная реабилитация помогает восстанавливать функции, возвращать самостоятельность и шаг за шагом снова делать возможными важные для человека вещи – спорт, работу, творчество, активную жизнь.

Recovery — национальная сеть из 20 инновационных реабилитационных центров, где раненые военные получают комплексную реабилитационную помощь.

Благодарим защитников и защитниц Украины — за вашу силу, за ваши мечты и за будущее, которое вы продолжаете для себя строить. Пусть эти мечты сбываются.

Фото: Recovery

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