Мобилизация в Украине продолжается, а вместе с ней меняются правила бронирования, оформления отсрочек и ведения воинского учета. Часть процедур уже перевели в автоматический формат, а для отдельных категорий военнообязанных появились новые возможности.

Факты ICTV узнавали у адвоката адвокатского объединения LESHCHENKO & PARTNERS Даниила Трясова, предусмотрены ли изменения в закон о мобилизации с октября 2026 года и на что стоит обратить внимание.

Мобилизация с 1 октября и бронирование работников ОПК: сколько предприятий подтвердили критичность

По данным Министерства обороны, 86% предприятий ОПК подтвердили статус критически важных. Соответственно, они сохранили возможность бронировать своих работников по установленной процедуре.

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Для работника это означает, что при наличии действующей брони его не призывают на военную службу во время мобилизации на срок действия соответствующей отсрочки.

Однако сам факт работы на предприятии оборонной отрасли автоматически не означает наличия бронирования. Предприятие должно иметь статус критически важного, а работник — быть включен в соответствующий список на бронирование.

Октябрь 2026: новые правила мобилизации и отсрочка для учителей в Резерв+

С 10 сентября 2026 года в Резерв+ доступна онлайн-отсрочка для учителей и других педагогических работников учреждений общего среднего образования. Теперь им не нужно собирать бумажные справки, заверять их у руководителя учреждения или лично обращаться в ЦПАУ или ТЦК.

Но отсрочку оформят не каждому работнику школы. Резерв+ автоматически проверяет данные в Автоматизированном информационном комплексе образовательного менеджмента (АИКОМ) и Пенсионном фонде Украины.

Для положительного результата должны одновременно выполняться четыре условия:

учебное заведение в АИКОМ указано как основное место работы;

педагогическая нагрузка составляет не менее 0,75 ставки;

должность относится к категории педагогических работников учреждения общего среднего образования;

код ЕГРПОУ учреждения в АИКОМ совпадает с кодом ЕГРПОУ основного места работы по данным ПФУ.

То есть самой работы в школе недостаточно. Если человек работает по совместительству, имеет менее 0,75 ставки или в государственных системах неправильно указаны данные о месте работы, Резерв+ не сможет подтвердить право на отсрочку.

Переоформление отсрочки: какие возникают проблемы

Адвокат рассказал, что в конце июля Кабмин принял постановление №978, которым внесены изменения в порядок оформления отсрочек.

Военнообязанные, которые уже имеют отсрочку, при возникновении нового основания, определенного статьей 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации, могут обратиться с заявлением о переоформлении отсрочки по другому основанию.

Подача такого заявления сама по себе не прекращает действующую отсрочку до принятия соответствующего решения. Если отсрочка переоформлена, предыдущая теряет силу с момента внесения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов сведений о новой отсрочке.

Однако, по словам Даниила Трясова, на практике при переоформлении возникают проблемы. В частности, в ЦПАУ в некоторых случаях от военнообязанных требуют не только заявление на переоформление отсрочки, но и отдельное собственноручно написанное заявление об отказе от предыдущей отсрочки.

Такое заявление об отказе от предыдущей отсрочки не урегулировано на законодательном уровне и может свидетельствовать о дискреционном произволе со стороны органов государственной власти.

— Более того, своими противоправными действиями ТЦК и ЦПАУ как посредник административных услуг создают военнообязанному такую ситуацию, когда последний может получить отказ в переоформлении отсрочки, и одновременно у него может исчезнуть и предыдущая отсрочка с учетом наличия заявления об отказе от предыдущей отсрочки, — предупредил эксперт.

В случае таких действий со стороны ТЦК и ЦПАУ адвокат советует обращаться за правовой помощью и, при необходимости, обжаловать действия органов в суде.

Учет по возрасту: что автоматически будет меняться в реестре Оберіг

Еще одно изменение касается мужчин, которые достигли предельного возраста пребывания на воинском учете. В Резерв+ статус Исключен из учета имеют, в частности, граждане, достигшие предельного возраста пребывания на воинском учете.

Теперь Минобороны внедряет автоматическую обработку таких случаев через реестр Оберіг. То есть человеку не нужно отдельно подавать заявление только для того, чтобы подтвердить факт достижения предельного возраста.

После получения актуальных данных статус в воинском учете должен меняться автоматически. В Резерв+ обновленная информация подтягивается из реестра Оберіг.

После исключения из воинского учета на человека уже не распространяются правила, которые касаются военнообязанных.

Мобилизация с 1 октября 2026 года в Украине: что изменится для женщин-медиков

Отдельно Даниил Трясов обращает внимание на воинский учет женщин, которые окончили учреждения профессионального, профессионального предвысшего или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность.

В соответствии с абзацем вторым части 11 статьи 1 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе женщины, годные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, которые окончили учреждения профессионального, профессионального предвысшего или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат постановке на воинский учет военнообязанных.

В свою очередь, согласно пункту 50 Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденного постановлением №1487, учреждения профессионального, профессионального предвысшего или высшего образования, которые осуществляют подготовку женщин по медицинской или фармацевтической специальности, в семидневный срок после получения соответствующего образования подают список таких женщин по форме согласно приложению 14 в районные (городские) территориальные центры комплектования и социальной поддержки по задекларированному или зарегистрированному месту жительства таких женщин.

Информация, содержащаяся в указанном списке, является основанием для внесения районными (городскими) территориальными центрами комплектования и социальной поддержки в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов сведений о таких женщинах как военнообязанных с определением номера военно-учетной специальности, без определения степени их годности к военной службе.

Женщины, получившие образование по медицинской или фармацевтической специальности, обязаны в течение 60 суток после получения соответствующего образования прибыть в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки по задекларированному или зарегистрированному месту жительства для определения степени их годности к военной службе.

Были внесены изменения постановлением №916 в Порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.

С учетом этого учебные заведения подают информацию в ТЦК о женщинах, которые получили медицинское образование, а ТЦК вносят сведения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов о таких женщинах, что считается автоматической постановкой на воинский учет без определения годности.

Также этим постановлением предусмотрено, что женщины, получившие медицинское образование, обязаны в течение 60 суток обратиться в ТЦК для определения годности к прохождению военной службы, прохождения ВВК и получения военно-учетного документа, выписки из Резерв+.

Дальнейшая неявка для прохождения ВВК может расцениваться ТЦК как нарушение правил воинского учета и стать основанием для привлечения такого лица к административной ответственности по статье 210 КУоАП и наложения административного взыскания в размере 17 000–25 500 грн.

— При трудоустройстве работодатель требует военно-учетный документ, который с 2027 года должен быть у всех женщин, получивших медицинское или фармацевтическое образование и планирующих трудоустраиваться. Иначе работодатель вынужден будет сообщить ТЦК о нарушении правил воинского учета, — предупредил эксперт.

Отдельно адвокат подчеркнул, что в мирное время женщины могут быть приняты на военную службу и службу в военном резерве только в добровольном порядке, по контракту. Это предусмотрено частью 12 статьи 1 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе.

Вернулся из СОЧ: почему это еще не означает восстановление на службе

Министерство обороны обратило внимание на ситуации, когда военнослужащий после СОЧ фактически вернулся в часть, но его военная служба юридически еще не была продолжена.

Самого прибытия в воинскую часть недостаточно. Для восстановления службы должен быть издан соответствующий приказ командира.

Минобороны подчеркивает, что военнослужащих с приостановленной военной службой нельзя привлекать к выполнению обязанностей, в частности к боевым заданиям. Только после приказа командира о продолжении военной службы военнослужащего можно привлекать к выполнению обязанностей, а также восстановить ему денежное и другие виды обеспечения, льготы и социальные гарантии.

Это правило распространяется на военнослужащих, которые вернулись после СОЧ, но их служба была приостановлена.

Во время СОЧ военнослужащему прекращают выплату денежного обеспечения. После надлежащего оформления возвращения на службу выплаты возобновляют, но деньги за период СОЧ не начисляются.

То есть если военнослужащий самовольно оставлял часть два месяца, после возвращения он не получает денежное обеспечение за эти два месяца.

Возобновление выплат происходит после фактического возвращения и надлежащего оформления военнослужащего, в частности зачисления в списки личного состава. Возобновление оформляется приказом командира.

Есть отдельные правила и относительно дополнительного вознаграждения. По информации Минобороны, военнослужащих, находившихся в СОЧ, не включают в приказы о выплате дополнительного вознаграждения за весь месяц, в котором произошло нарушение, за весь период СОЧ и за весь месяц возвращения.

Возвращение военных после СОЧ из-за границы: что изменится с октября

Адвокат напомнил, что упрощенная процедура возвращения военнослужащих, которые самовольно оставили воинскую часть, в частности находясь за границей, действовала до 20 сентября 2026 года.

Она касалась военнослужащих, совершивших СОЧ до 12 июня 2026 года включительно. В рамках этой процедуры они могли подать рапорт через Армия+ и самостоятельно выбрать новую воинскую часть из перечня подразделений.

Сейчас этот упрощенный механизм уже не действует. После 20 сентября добровольное возвращение из СОЧ осуществляется на общих условиях, в частности через Военную службу правопорядка и батальоны резерва.

По словам Даниила Трясова, это означает более длительный процесс возвращения, более продолжительное ожидание восстановления денежного обеспечения и отсутствие возможности самостоятельно выбрать воинскую часть для продолжения службы.

Также военнослужащий может быть освобожден от уголовной ответственности, если во время действия военного положения впервые совершил СОЧ, в соответствии с частью 5 статьи 401 УК Украины.

Для этого он должен написать рапорт и получить письменное согласие командира воинской части (батальона резерва) на продолжение прохождения военной службы.

Также необходимо обратиться с ходатайством к следователю, прокурору, суду о намерении вернуться к военной службе. Материалы для освобождения такого военнослужащего от уголовной ответственности направляются в суд, который принимает соответствующее решение.

Лубинец назвал долю задержанных во время мобилизации, которые доходят до фронта

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о показателе, который касается людей, задержанных во время мобилизационных мероприятий.

По его словам, до фронта доходит около 2% таких задержанных. Лубинец объяснил, что речь идет не обо всех мобилизованных в Украине, а именно о людях, которых задерживали во время мобилизационных мероприятий.

В интервью Украинской правде омбудсмен связал этот показатель с проблемами на разных этапах комплектования. По его словам, эффективность мобилизации не стоит оценивать только по количеству людей, которых ТЦК передали в учебные центры. Он считает более важным показателем количество военнослужащих, которые после подготовки реально попали в подразделения на фронте.

Лубинец также заявил, что ситуация с нарушениями прав человека во время мобилизации, которая, по его оценке, резко ухудшилась в 2024 году, в 2026 году стала лучше. При этом он отдельно говорил о проблемах с комплектованием подразделений, выполняющих задачи на первой и второй линиях обороны.