Богослов-консерватор и дипломат, который заключил мир с США: что известно о лидерах Талибана

Недавно мир всколыхнула новость о том, что боевики террористического движения Талибан провозгласили установление своей власти в Афганистане. Таким образом они полностью взяли под контроль всю страну и ее жителей.

Лидер Талибана — Хайбатулла Ахундзаде. Однако журналисты предполагают, что стать новым главой Афганистана может другое “лицо движения”, председатель политического крыла и заместитель лидера — Абдул Гани Барадар. Именно он официально объявил о победе талибов.

Подробнее о руководстве Талибана, и кто потенциально может занять президентское кресло в Афганистане — читайте в материале Фактов ICTV.

Как пишет BBC, лидеру Талибана около 60 лет. Он родился в провинции Кандагар в бедной семье. Его отец был сельским имамом (духовное лицо, управляющее мечетью. — Ред.).

После того как армия СССР вторглась в Афганистан, семья Ахундзаде перебралась в пакистанский город Кветта. Там будущий лидер талибов учился в медресе (мусульманское учебное заведение. — Ред.).

По данным журналистов, в 1980-х Хайбатулла вернулся в Афганистан и пошел воевать против солдат Советского Союза. Однако непосредственно в самих боевых действиях на передовой он не участвовал.

Впоследствии, в 1994-м, Ахундзаде вступил в ряды Талибана, где и завоевал доверие основателя движения муллы Омара.

В 1996 году талибы впервые пришли к власти в Афганистане. Тогда Ахундзаде возглавил военный суд и стал заместителем председателя верховного суда.

Считают, что будучи на этой должности, он выносил приговоры людям и жестоко наказывал. Так, за воровство он назначал отрубание конечностей.

После свержения режима талибов в Aфганистани Ахундзаде вновь выехал в Пакистан, где преподавал в различных медресе.

В 2013 году основателя Талибана убили. В то же время новым лидером группировки стал Ахтар Мохаммад Мансур, а Ахундзаде вошел в список его заместителей и стал одной из ключевых фигур в организации терактов талибов.

Через три года, в 2016-м, Мансур погиб в Пакистане. Через несколько дней Ахундзаде объявили новым лидером Талибана.

По данным Washingtonpost, эксперты тогда считали, что перед новым главой Талибана стояла задача объединения участников движения, ведь при Мансуре начались разногласия внутри группировки и даже вооруженные столкновения.

Также эксперты считали Ахундзаде скромным человеком, и предполагали, что он, в отличие от своего предшественника, может согласиться на переговоры по установлению мирной ситуации в Афганистане. Однако члены движения настаивали, что их лидер не пойдет на заключение мира.

Между тем журналист Аljazeera писал, что среди членов Талибана Ахундзаде имел репутацию богослова-консерватора, который не умеет пользоваться телефоном и не любит появляться на публике.

Более того, по словам журналиста, талибы опасались Ахундзаде из-за его судейского прошлого.

Из открытых источников известно, что в 2017 году 23-летний сын Ахундзаде погиб во время совершения теракта. Так, он направил грузовик, внутри которого была взрывчатка, на территорию базы правительственных войск на юге Афганистана.

Через два года, в 2019-м, умер родной брат лидера талибов — во время взрыва бомбы в пакистанской мечети Кветте.

Также известно, что и самого Ахундзаде не раз пытались убить. В СМИ неоднократно писали о его смерти, в том числе и от коронавируса, но информация никогда не подтверждалась.

В начале августа 2021 года официальный представитель движения Забихулла Муджахид заявил, что Ахундзаде остается лидером Талибана, и за ним — решающее слово в религиозных, политических и военных сферах.

53-летний политический представитель Талибана родился в провинции Урузган, однако рос в Кандагаре.

Барадар принимал активное участие в боях против советских солдат после их вторжения в Афганистан.

Журналисты предполагают, что именно в то время Барадар познакомился с муллой Омаром.

После вывода войск СССР из Афганистана Барадар вместе с Омаром открыли медресе в Кандагаре. Впоследствии Барадар стал соучредителем Талибана.

Между тем Барадара считали одним из главных военных стратегов группировки. Он координировал военные и террористические операции боевиков, а также отвечал за их финансирование.

Кроме того, он был одним из ближайших соратников муллы Омара. По данным СМИ, Абдулла женился на его сестре.

В 2001 году войска США вторглись в Афганистан и свергли режим талибов. Тогда Барадар занимал должность заместителя министра обороны.

После разгрома группировки в Афганистане Барадар бежал в Пакистан.

Ранее его называли сторонником примирения с Хамидом Карзаем — афганским президентом, который пришел к власти при поддержке США.

Однако в 2009 году в интервью Newsweek Барадар заявил, что талибы не сложат оружие, пока не добьются ухода американцев из страны.

В 2010 году Барадара арестовали в Пакистане в ходе совместной операции ЦРУ и местных спецслужб.

#PPP Govt in 2010 had arrested #MullahBaradar from #Karachi by the SindhPolice who was released by the #PTI Govt two months after coming to power in 2018 Today he has arrived in #Kabul on a military plane for #Afghanistan takeover He head of the new #Taliban Govt.@AseefaBZ pic.twitter.com/ZghOW535LV

— Yasir Ali (@YasirAliPPP) August 15, 2021