Поддержки талибам не будет: МВФ заморозил сотрудничество с Афганистаном

Международный валютный фонд заморозил сотрудничество с Афганистаном на фоне захвата страны террористической организацией Талибан.

По данным представителя МВФ, в связи со сложившейся ситуацией был приостановлен доступ ко всем ресурсам фонда.

– Сейчас в международном сообществе есть неопределенность в отношении признания правительства в Афганистане, в связи с чем страна не имеет доступа к специальным правам заимствования или другим нашим ресурсам, – сообщили в МВФ.

Платежное средство в размере 650 миллиардов долларов для всех членов фонда было запланировано к 23 августу. Доля Афганистана из этой суммы составляет 340 миллионов долларов, однако талибы не имеют права на доступ к этим средствам.

Кроме того, МВФ заморозит кредитную программу суммой в 370 миллионов, которая выделялась на стимулирование экономики страны, когда началась пандемия коронавируса.

Как отметил бежавший за границу из-за наступления талибов глава Центробанка Аджмал Ахмади, валютные резервы страны составляют около девяти миллиардов долларов США. Подавляющая часть указанных средств находится за рубежом, например, только в США хранятся семь миллиардов.

А Вашингтон, тем временем, заморозил для талибов доступ ко всем счетам правительства Афганистана, которые управляются Федеральной резервной системой, а также американскими финансовыми учреждениями.

В связи со сложившейся ситуацией Ахмади прогнозирует резкую инфляцию в стране при Талибане, а также обвал национальной валюты. Глава Центробанка подчеркнул, что талибы смогут заполучить максимум до 0,2% от всех средств.