Экс-президент Афганистана начал переговоры с лидерами провинции, которая не сдалась талибам

Глава Верховного совета по национальному примирению в Афганистане Абдулла Абдулла приехал в Панджшер — единственную неподконтрольную талибам провинцию, которая продолжает сопротивление по призыву сына Панджшерского льва Ахмада Мосуда.

Вместе с Абдуллой провинцию посетил экс-президент Афганистана (2004-2014 гг.) Хамид Карзай.

— Мы разговаривали с учеными-богословами, старейшинами и командирами провинции Панджшер, — написал Абдулла.

Детали переговоров не приводятся.

Перед поездкой в ​​Панджшер оба политика в Кабуле встречались с функционерами Талибана, в том числе с Анасом Хакани, который в период правления Карзая-Гане по обвинению в терроризме был приговорен к высшей мере наказания, но был освобожден из тюрьмы в соответствии с договором между США и движением Талибан, который подписали в Дохе в феврале 2020 года.

Ахмад Масуд — сын бывшего лидера антиталибовской коалиции Ахмад Шаха Масуда, ранее заявил, что собрал в Панджшере вооруженный отряд для защиты территории провинции от вторжения талибов.

Он лично выступил на камеру с призывом к своим сторонникам собираться в регионе для организации сопротивления.

К Масуду-младшему присоединился бывший первый вице-президент Амрулла Салех, который объявил себя после бегства из страны президента Ашрафа Гани единственным законным главой государства и призвал народ Афганистана к сопротивлению захватчикам.

Доказательств того, что Салех в Панджшере, пока нет.