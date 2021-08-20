Ситуация в Афганистане: США с союзниками договорились о саммите G7

На следующей неделе состоится виртуальная встреча лидеров G7 в связи с ситуаций в Афганистане. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил этот вопрос в режиме видеоконференции с главами МИД стран Большой семерки — Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и верховным представителем Евросоюза.

Стороны подчеркнули необходимость обеспечения безопасной эвакуации всех, кто желает покинуть Афганистан, и также принятия такого политического решения, которое обеспечит защиту прав афганского народа, говорится в сообщении Белого дома.

Они также согласились с тем, что отношения международного сообщества с талибами будут зависеть от их действий, а не слов.

Проведение саммита по проблемам Афганистана Блинкен обсуждал и с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

В частности сегодня, 20 августа, состоится также онлайн-встреча министров иностранных дел Альянса. Они обсудят дальнейшие усилия по обеспечению безопасной и упорядоченной эвакуации.

Точная дата проведения виртуального саммита G7 пока неизвестна. Инициировал эту встречу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, и уже поддержал президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон.

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Накануне, в годовщину независимости Афганистана от Британской империи, Талибан провозгласил образование Исламского эмирата Афганистан. Именно это название они использовали во время своего правления в 1996-2001 годах.

В некоторых городе 19 августа прошли протесты. Местные СМИ сообщали о погибших и раненых.

Источник: The White house