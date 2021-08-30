По аэропорту Кабула выпустили пять ракет

По аэропорту Кабула выпущено пять ракет, но они были перехвачены системой противоракетной обороны.

Чиновник США, выступая на условиях анонимности, сказал, что ракеты были выпущены рано утром в понедельник.

В первоначальных отчетах не говорится о потерях США, но эта информация может измениться, добавил чиновник.

Ранее в воскресенье американские войска в Кабуле совершили удар беспилотником, направленный на террориста-смертника в транспортном средстве, намеревавшегося напасть на аэропорт.

Сейчас нарастает беспокойство, что боевики Исламского государства будут осуществлять дальнейшие атаки на аэропорт. Из-за этого американские войска спешат эвакуировать остальных граждан США и афганцев, находящихся в группе риска.

Ранее чиновники предупреждали, что боевики ИГИЛ-К намерены атаковать аэропорт ракетами. Но Соединенные Штаты имеют опыт противодействия таким ракетам, приобретенный прежде всего в Ираке, и уже установили системы противоракетной обороны.

— Мы знаем, что ИГИЛ-К хотел бы направить туда ракету, если бы мог, — сказал глава Центрального командования США генерал Фрэнк Маккензи.

Маккензи добавил, что в распоряжении США есть система противоракетного и противоминометного обстрела — достаточно хорошая защита от ракетного нападения.

28 августа президент США Джо Байден заявил, что ситуация на местах остается чрезвычайно опасной, и его военные начальники сказали ему, что еще одна атака боевиков в течение следующих 24-36 часов очень вероятна.