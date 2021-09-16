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Тетяна Забожко |

В Китае в результате землетрясения погибли три человека, еще 60 ранены

Землетрус

В китайской провинции Сычуань 16 сентября в 04.33 произошло землетрясение магнитудой 6.0. По предварительным данным, три человека погибли, 60 травмированы, трое из которых имеют серьезные повреждения.

Из-за подземных толчков на глубине 10 км обрушились некоторые дома.

Штаб-квартира по ликвидации последствий землетрясений в провинции Сычуань сообщила о втором уровне опасности.

В целом система реагирования на чрезвычайные ситуации имеет четыре уровня.

В это время скоростные и главные автомагистрали города Лучжоу работают в штатном режиме. Для спасателей открыт зеленый канал. Местный железнодорожный вокзал закрыли.

На месте происшествия работает специальный персонал, который должен расследовать катастрофу и спасти пострадавших. Поисковая операция продолжается.

Источник: People’s Daily

Фото: Dreamstime

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