В китайской провинции Сычуань 16 сентября в 04.33 произошло землетрясение магнитудой 6.0. По предварительным данным, три человека погибли, 60 травмированы, трое из которых имеют серьезные повреждения.

Из-за подземных толчков на глубине 10 км обрушились некоторые дома.

Штаб-квартира по ликвидации последствий землетрясений в провинции Сычуань сообщила о втором уровне опасности.

В целом система реагирования на чрезвычайные ситуации имеет четыре уровня.

В это время скоростные и главные автомагистрали города Лучжоу работают в штатном режиме. Для спасателей открыт зеленый канал. Местный железнодорожный вокзал закрыли.

Magnitude-6.0 quake in China’s Sichuan kills two people https://t.co/kE7Z7qNdHm

6.0-magnitude quake in SW China’s Sichuan kills 2, injures 3 https://t.co/RguLkb1UP9 pic.twitter.com/NzuNReDmvW

Death toll rises to 3 with 60 injured after 6.0-magnitude quake jolts Southwest China’s Sichuan https://t.co/TfaCyiMLJ3 pic.twitter.com/ppOq7pc4Vr

— nick poulos (@ngpoulos) September 16, 2021