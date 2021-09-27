В понедельник, 27 сентября, войска НАТО усилили патрулирование в Косово возле пограничных переходов, которые перекрыли сербы, возмущенные запретом на въезд в страну автомобилей с сербскими номерами.

— Международные силы по поддержанию мира в Косово (KFOR) внимательно следят за ситуацией на всей территории Косово и сосредоточены на выполнении своего мандата. KFOR увеличили количество и продолжительность патрулей во всем Косово, включая северную часть Косово, — говорится в заявлении сил.

Резкое обострение напряженности между сторонами состоялось на прошлой неделе, когда Косово запретило въезд автомобилей с сербскими номерами без временной распечатанной регистрации.

Тогда сербы с севера Косово перекрыли две главные дороги у пограничных переходов. В ответ на это Косово перебросило специальные полицейские подразделения к двум пограничным переходам. Напряженность между странами вызвали беспокойство со стороны НАТО и ЕС.

Согласно запрету, все водители из Сербии теперь должны использовать временные печатные регистрационные данные, которые действуют в течение 60 дней.

Правительство Косово заявляет, что это ответ на меры, которые в Сербии действуют против водителей из Косово с 2008 года, когда Косово провозгласило независимость от Сербии. Сербия не признает независимость Косово и поэтому имеет право принимать официальные меры, такие как регистрация автомобилей.

Противостояние уже переросло в насилие — в субботу были атакованы два здания министерства внутренних дел на севере Косово, в частности офис регистрации автомобилей.

Вблизи границы с Косово сербская армия начала обучения, а самолеты ВВС Сербии стали патрулировать районы вблизи пограничных переходов.

Сербия, которая потеряла контроль над Косово после операции НАТО Союзная сила в 1999 году, отказывается признать независимость своей бывшей провинции. Сейчас независимость Косово признали 116 стран, включая США и большинство стран ЕС. Отказались признавать Косово: Испания, Словакия, Греция, Кипр, Армения, Грузия, Румыния и Украина.