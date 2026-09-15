НАБУ и САП заявили о разоблачении коррупционной схемы в Главном управлении ГНС в Тернопольской области, участники которой, по данным следствия, систематически получали взятки от местных предприятий.

Чиновники налоговой разоблачены на вымогательстве взяток от бизнеса

НАБУ и САП сообщают, что правоохранители установили, что заместитель начальника областного управления ГНС вместе с руководителем одного из территориальных подразделений якобы организовали схему заработка на результатах налоговых проверок.

По версии следствия, чиновники обнаруживали у компаний нарушения на миллионы гривен, после чего предлагали за вознаграждение существенно снизить размер штрафов, которые должны быть отражены в официальных документах.

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В течение весны и лета 2026 фигуранты, как утверждают НАБУ и САП, получили от представителя двух предприятий €75 тыс. неправомерной выгоды.

Кроме того, в июне налоговики якобы потребовали от другой компании 11,5% суммы бюджетного возмещения НДС. Речь шла о более чем 14,6 млн грн, которые предприятию должны были вернуть из бюджета без создания препятствий со стороны налоговой.

Правоохранители разоблачили схему во время передачи взятки через посредника. Заместитель начальника ГУ ГНС в Тернопольской области и ее подчиненный задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Оба сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Следствие также проверяет возможную причастность к схеме других должностных лиц ГУ ГНС в Тернопольской области.

Напомним, что вчера, 14 сентября, Кабинет министров Украины прекратил полномочия Леси Карнаух как исполняющей обязанности главы Государственной налоговой службы.

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