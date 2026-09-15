Пользователи Киев Цифрового утром 15 сентября сообщили о проблемах с транспортными картами. У некоторых в Киеве Цифровом исчезли приобретенные поездки, которые были куплены по старым тарифам, а средства за них еще не отображались на балансе.

О проблеме пассажиры написали в Threads. Также пользователи сообщали, что в разделе Транспортная карта не удается пополнить карту или приобрести новые поездки. Приложение зависает во время проведения операции. Разовый билет в Киев Цифровом при этом приобрести можно.

Почему в Киев Цифровом исчезли поездки и вернут ли деньги, читайте в материале Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Киев Цифровой: когда вернут деньги за приобретенные поездки

В КГГА объяснили, почему в Киев Цифровом исчезли приобретенные поездки. Там отметили, если пассажир не использовал старые поездки до 14 сентября включительно, в течение недели их стоимость зачислят на баланс транспортной карты в раздел Мой кошелек.

Например, если на карте осталось 10 поездок, приобретенных по тарифу 6,5 грн, на кошелек поступит 65 грн.

Эти средства можно использовать для приобретения новых поездок по актуальным тарифам или оплачивать ими проезд непосредственно через валидатор.

Сколько стоит поездка в Киеве

С 15 июля разовая поездка в коммунальном транспорте Киева стоит 30 грн. Для владельцев транспортных карт действует система скидок: чем больше поездок приобретено, тем ниже будет стоимость одной.

Стоимость поездки составляет:

1–9 поездок — 30 грн;

10–19 — 28,9 грн;

20–29 — 27,8 грн;

30–39 — 26,6 грн;

40–49 — 25,5 грн;

50 поездок — 25 грн.

Чтобы использовать деньги из Моего кошелька, нужно открыть в Киев Цифровом раздел Транспортная карта, выбрать нужную карту и перейти в Мой кошелек. Оттуда средства можно использовать для приобретения поездок.

Есть и другой вариант. Деньги из кошелька можно списывать непосредственно через валидатор во время оплаты проезда. Это работает как для пластиковой, так и для цифровой транспортной карты.

Если неиспользованных поездок на карте нет, валидатор спишет из кошелька 30 грн за одну поездку.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.