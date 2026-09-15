Российские войска ночью и утром 15 сентября атаковали ряд украинских регионов. В Одесской области под массированным ударом оказались жилые дома, логистические объекты, портовая и транспортная инфраструктура, а в Киеве беспилотники поразили АЗС, склады и нежилую застройку.

В Запорожье в результате утренней атаки погиб мужчина и пострадала женщина, а в Изюме и окрестностях после серии ударов из РСЗО и управляемых авиабомб погиб один человек, еще 13 пострадали.

Среди других событий — ночные взрывы в Таганроге и Самарской области РФ, спор в ЕС по поводу продления санкций против России, заявление Владимира Зеленского о возможных шагах к деэскалации и назначение нового командующего Медицинскими силами ВСУ.

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В Офисе генпрокурора также опровергли информацию о предъявлении подозрения директору НАБУ Семену Кривоносу.

Об этих и других событиях ночи и утра 15 сентября — читайте в дайджесте.

Атака на Одесскую область

Одесская область в ночь на 15 сентября подверглась массированной российской атаке. Под ударом оказались жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Повреждения зафиксировали на логистических объектах, в портовой и транспортной инфраструктуре. В частных домах повреждены крыши и фасады, выбиты окна.

Также в результате атаки повреждены десятки гаражей и автомобилей.

Удары по Киеву

Утром 15 сентября Киев атаковали российские ударные беспилотники. Попадания и падения БпЛА зафиксировали сразу в нескольких районах столицы.

В Дарницком районе под удар попала АЗС, а в Оболонском — складские помещения. В Соломенском районе беспилотник попал на территорию нежилой застройки.

Еще один БпЛА упал на АЗС в Голосеевском районе.

В общей сложности в результате утренней атаки пострадали восемь человек. Позже Виталий Кличко сообщил, что один из пострадавших скончался в больнице.

Экстренные службы работают на местах ударов, окончательные масштабы повреждений уточняются.

Атака на Запорожье

Российские войска утром снова атаковали Запорожье беспилотниками. Один из ударов пришёлся по объекту инфраструктуры.

После атаки на объекте возник пожар. Спасателям удалось его локализовать.

В результате удара погиб мужчина. Еще одна женщина получила ранения, ей оказывают необходимую помощь.

Из-за повреждений после атаки часть Запорожья временно осталась без электричества. Специалисты работают над восстановлением света.

Удары по Изюму и району

Российские войска несколько раз атаковали Изюм и Изюмский район с вечера 14 сентября до утра 15 сентября.

Около 20:00 Изюм обстреляли из реактивной системы залпового огня. В результате удара погиб 26-летний мужчина, еще десять человек пострадали. Среди них четверо детей, самому младшему — 1 год и 8 месяцев.

Позже российские войска, по предварительным данным прокуратуры, нанесли по городу три удара управляемыми авиабомбами. Повреждены как минимум девять частных домов и линия электропередач.

Атаки продолжились ночью. Управляемые авиабомбы применили по селу Капитоловка и снова по Изюму.

В общей сложности в результате серии российских ударов погиб один человек, еще 13 пострадали, среди них четверо детей.

На Волыни после российского удара загорелся тепловоз В ночь на 15 сентября российская атака вызвала пожар на Волыни. В результате удара загорелся тепловоз. На место прибыли подразделения ГСЧС. Спасатели потушили пожар. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.

Взрывы в Таганроге и Самарской области

В ночь на 15 сентября в России сообщали об атаках на Таганрог и Самарскую область.

Российские власти заявили о массированной ракетной атаке на Таганрог. В городе возникли пожары, повреждены жилые дома, учебное заведение, коммерческое здание, газопровод, склады, магазин и склад маркетплейса Ozon.

OSINT-ресурсы предполагают, что одной из целей мог быть Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева, который занимается, в частности, ремонтом и модернизацией военных самолетов. Подтверждения его поражения пока нет.

В Самарской области местные власти заявили об атаке более 40 дронов и повреждении промышленного предприятия.

По результатам анализа видео очевидцев ASTRA сообщила, что под ударом оказался Сызранский НПЗ. На территории предприятия зафиксировали несколько очагов пожара, в частности возле резервуарного парка.

ЕС продлил санкции против РФ всего на неделю

Страны Европейского Союза не смогли договориться о полноценном продлении персональных санкций против России. После трех раундов переговоров ограничения решили временно оставить в силе до 22 сентября.

По данным Politico, одной из причин спора стали требования Словакии и Франции исключить отдельных российских бизнесменов из санкционных списков.

Словакия добивается снятия санкций с Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Франция тоже выступает за исключение Усманова.

Еще одним спорным вопросом стал срок действия ограничений. Обсуждается переход от продления санкций каждые шесть месяцев к их продлению сразу на год.

Владимир Зеленский призвал Европу не ослаблять давление на Россию. Против исключения российских олигархов из санкционных списков также выступил глава МИД Андрей Сибига.

Зеленский назвал условие для деэскалации

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова сделать собственные шаги к деэскалации, если Россия продемонстрирует реальную и долгосрочную готовность прекратить войну.

По его словам, важную роль в этом могут сыграть Соединённые Штаты, если смогут обеспечить реальное выполнение договоренностей российской стороной.

Одним из возможных первых шагов Зеленский назвал взаимное прекращение ударов по критической инфраструктуре.

Президент отметил, что в такие договоренности должны войти энергетика, пути поставок продовольствия и другие критически важные объекты.

В то же время Зеленский подчеркнул, что речь идет не о краткосрочном решении — прекращение ударов должно действовать на постоянной основе.

В ОГП опровергли информацию о подозрении в адрес директора НАБУ

В Офисе генерального прокурора заявили, что информация о предъявлении подозрения руководителю антикоррупционных органов не соответствует действительности.

В прокуратуре отметили, что в рамках соответствующего уголовного дела никому не было предъявлено подозрение, так как для этого не было правовых оснований. Записи в ЕРДР о предъявлении подозрения отменили.

Перед этим генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу. Он также утверждал, что документ был должным образом направлен.

Сам Кривонос сообщил, что бумажного документа не видел, а в НАБУ или САП соответствующие материалы не поступали. Ситуацию он назвал “Telegram-подозрением”.

Константин Гуменюк возглавил Медицинские силы ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил военного хирурга Константина Гуменюка новым командующим Медицинскими силами Вооруженных Сил Украины.

До нового назначения полковник медицинской службы был главным хирургом ВСУ. Перед этим президент уволил с должности командующего Медицинскими силами Анатолия Казмирчука.

У Гуменюка многолетний опыт работы в военной медицине. В 2014 году он работал в зоне АТО в составе передовой врачебно-сестринской бригады 95 аэромобильной бригады.

Впоследствии он был главным хирургом АТО и операции Объединенных сил, а с 2019 года работал главным хирургом ВСУ.

Среди направлений, которыми занимался Гуменюк, — развитие лапароскопической и торакоскопической хирургии при боевых травмах и внедрение методов остановки внутренних кровотечений в боевых условиях.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 665-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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