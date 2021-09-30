Возвращайтесь в Беларусь: Польша разослала СМС на телефоны нелегалов

Нелегалы, которые пытаются проникнуть на территорию Польши из Беларуси, получили СМС от МВД страны с призывом возвращаться обратно. В целом разослано более 30 тыс. таких сообщений.

– Польская граница закрыта. Белорусские власти вам солгали. Возвращайтесь обратно в Минск, – говорится в сообщении МВД Польщи.

К нему прикреплена ссылка на тексты разными языками с предупреждением о том, что незаконное пересечение границы Польщи может грозить арестом.

Польша на границе с Беларусью ввела чрезвычайное положение и выстроила заграждение с колючей проволокой. Варшава обвиняет Минск в том, что именно он создал хаос на границе, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в ЕС.

Многие мигранты застряли в пограничной зоне, и такая ситуация продолжается уже два месяца.