Европейский Союз не смог договориться о полноценном продлении индивидуальных санкций против России из-за требований Словакии и Франции об исключении из списков российских олигархов.

Об этом сообщил пресс-секретарь ирландского председательства в Совете ЕС, а подробности переговоров между странами-членами приводит Politico.

ЕС продлил санкции против РФ всего на неделю: что известно

14 сентября послы стран Евросоюза провели три раунда переговоров о продлении режима индивидуальных санкций, но достичь единодушия не смогли.

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Времени на переговоры почти не оставалось: предыдущее решение о санкциях действовало до 15 сентября. Поэтому страны ЕС согласились временно продлить ограничения ещё на неделю — до полуночи 22 сентября.

В ирландском председательстве в Совете ЕС объяснили, что это время нужно странам-членам для дополнительного изучения предложений по возобновлению санкций. Консультации продолжатся.

Речь идет о персональных ограничениях против российских физических и юридических лиц, введенных из-за подрыва территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Они предусматривают замораживание активов, запрет на предоставление средств и экономических ресурсов, а для физических лиц — также запрет на въезд и транзит через ЕС.

Франция и Словакия хотят исключить российских олигархов

По данным Politico, одной из главных причин, из-за которых послы не смогли договориться, стали требования об исключении отдельных российских бизнесменов из санкционного списка.

Словакия требует снять ограничения с Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Франция тоже выступает за исключение Усманова.

Большинство других стран Евросоюза, по данным издания, не готовы соглашаться на исключение лиц, подпадающих под санкции, на фоне продолжающихся российских ударов по Украине.

Французский дипломат объяснил позицию Парижа определенными соображениями национальной безопасности и обращениями международных партнеров по поводу Усманова. Подробностей он не привел.

Еще одним предметом спора стал срок продления санкций. Обсуждается возможность перейти от традиционного шестимесячного продления к 12 месяцам. Словакия, по данным Politico, не хочет поддерживать продление сразу на год.

Зеленский отреагировал на спор по поводу санкций

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Европу не ослаблять санкционное давление и отдельно упомянул Усманова и Фридмана.

— Сейчас точно не время снимать санкции, точно не время спасать от санкций российских олигархов и точно не время Европе делать подарки России. Усманов, Фридман и другие подобные российские фигуры пока не сделали ничего против войны, — заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украине нужно не ослабление, а введение новых и более жестких санкций, к которым России было бы сложнее адаптироваться.

Среди возможных направлений президент назвал санкции против российского производства баллистических ракет и ограничения, направленные на финансовые возможности РФ вести войну.

Сибига о снятии санкций с Усманова и Фридмана

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига также выступил против исключения российских олигархов из санкционных списков.

По его словам, лица из ближайшего окружения Владимира Путина и те, кто способствует российской агрессии, должны оставаться под ограничениями.

— Снятие санкций с ключевых российских олигархов, связанных с режимом, в частности с Алишера Усманова и Михаила Фридмана, сложно понять, особенно на фоне усиления Россией террора против украинцев и целенаправленной кампании по уничтожению экономики Украины, — заявил Сибига.

Глава МИД также поддержал продление персональных санкций сразу на 12 месяцев. По его мнению, такой шаг стал бы сигналом Кремлю, что российская эскалация не заставит Европу ослабить давление.

Напомним, что предыдущие индивидуальные санкции были введены 14 марта 2026 года.

Тогда Совет ЕС продлил еще на шесть месяцев индивидуальные санкции против лиц и организаций, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Срок их действия истекает 15 сентября 2026 года.

В рамках этих санкций ограничения распространяются примерно на 2 600 физических и юридических лиц.

Они предусматривают замораживание активов, запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов лицам и организациям, подпадающим под санкции, а для физических лиц — также запрет на поездки.