Утечка нефтепровода у побережья Южной Калифорнии привела к тому, что более 100 тыс. галлонов нефти вылилось в Тихий океан. В результате были закрыты многие популярные пляжи и нанесен потенциальный вред здоровью людей и дикой природе.

Официальные лица заявили, что утечка из трубопровода уже остановлена, а работы по очистке береговой линии от нефти продолжаются.

An oil slick believed to have originated from a pipeline leak has hit Huntington Beach, closing a stretch of beach and raising grave wildlife and environmental concerns. https://t.co/Yli5BdT3rl pic.twitter.com/49WS1g7V4t — Los Angeles Times (@latimes) October 3, 2021

Утечка нефти случилась недалеко от пляжа Хантингтон-Бич в округе Орандж. Всего было разлито около 3 тыс. баррелей или 126 тыс. галлонов сырья. В результате разлива у берегов стали замечать мертвую рыбу и перепачканных нефтью птиц.

Причина утечки пока неизвестна. Директор фирмы-оператора платформы американской компании Amplify Energy Corp Мартин Уилшир заявил, что причиной мог стать один из кораблей, который задел якорем трубу.

— Мы видели место, которое, по нашему мнению, с большой вероятностью может быть источником (утечки нефти, — Ред.), — сказал Уилшир в понедельник, добавив, что он ожидает, что об источнике разлива нефти сообщат в ближайшее время.

Утечка нефти охватила около 13 квадратных миль. Капитан порта и начальник отдела береговой охраны США Лос-Анджелес — Лонг-Бич Ребекка Оре заявила, что разлив нефти простирается от Хантингтон-Бич до Лагуна-Бич и, вероятно, будет двигаться на юг из-за ветра и течения.

— Разлившуюся нефть можно охарактеризовать как отдельные ленты или пятна. Она покрыла несколько миль, и это постоянно меняется. Это не одно большое нефтяное пятно, которое покрывает эту большую площадь на несколько миль, — сказала она.

К вечеру воскресенья около 3 150 галлонов нефти было извлечено из воды, а на более чем милю установили специальное ограждение для сдерживания разлива нефти.

Huntington Beach oil spill! Booms aren’t doing anything. Oil is going straight into the wetlands. pic.twitter.com/HjEhxUGedG — CAPTAINSONCHO (@thesoncho) October 3, 2021

В понедельник, 5 октября, Оре сообщила, что усилия по очистке воды увеличили, а официальные лица продолжают пролетать над территорией, чтобы оценить масштабы.

Утечка произошла из нефтепровода, который был построен в конце 1970-х годов. По нем перекачивается тяжелая сырая нефть.