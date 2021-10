Утечка нефтепровода у побережья Южной Калифорнии привела к тому, что более 100 тыс. галлонов нефти вылилось в Тихий океан. В результате были закрыты многие популярные пляжи и нанесен потенциальный вред здоровью людей и дикой природе.

Официальные лица заявили, что утечка из трубопровода уже остановлена, а работы по очистке береговой линии от нефти продолжаются.

