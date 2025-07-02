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Татьяна Штерева, редактор раздела Стиль жизни
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Грозит пожизненное: присяжные частично пришли к согласию по делу P. Diddy

Шон Комбс (P. Diddy)
Фото: Getty Images

В США присяжные вынесли частичный вердикт по громкому делу 55-летнего музыкального продюсера Шона Комбса, также известного как Puff Daddy, P. Daddy или просто Diddy.

Суд над Шоном Комбсом – подробности заседания

После более чем 12 часов обсуждений присяжные пришли к согласию по четырем из пяти пунктов обвинения – двум эпизодам сексуальной эксплуатации и двум эпизодам транспортировки с целью проституции. Однако по пятому пункту – сговору с целью рэкета – их мнения разделились.

Совещание присяжных продолжается и в среду, 2 июля. Председательствующий в деле судья призвал их не завершать обсуждение, но в то же время “не отказываться от своих убеждений ради достижения единогласного вердикта”.

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Журналисты, присутствовавшие в зале суда, видели понурого Комбса, который сидел с опущенной головой и скрещенными руками. Там же находились восемь его адвокатов.

Обвинение в рэкете является самым тяжким в деле. Оно предполагает, что рэпер сознательно вступил в преступный сговор вместе со своими подчиненными, которые в течение более 20 лет могли быть причастны к ряду тяжких правонарушений: распространению наркотиков, похищениям, поджогам, взяточничеству, торговле людьми, транспортировке для проституции и принудительного труда.

Шон Комбс был арестован в сентябре прошлого года. Если его признают виновным по самому тяжкому пункту, ему грозит пожизненное заключение. Сам он свою вину не признает.

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Шон Комбс, P. Diddy

Источник: NYT

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