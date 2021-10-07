Внучка Муссолини набрала больше всего голосов на выборах в горсовет Рима

Внучка итальянского фашистского диктатора Бенито Муссолини попала в городской совет Рима. 47-летняя Ракеле Муссолини набрала достаточное для этого количество голосов.

На октябрьских муниципальных выборах Муссолини набрала более 8,2 тыс. голосов — больше чем любой другой кандидат. Она представляет ультраправую партию Братья Италии.

Отметим, что Ракеле уже во второй раз избрана на эту должность. На предыдущих выборах в 2016 году она набрала на 657 голосов меньше, но этого было достаточно, чтобы занять кресло депутата городского совета итальянской столицы.

В комментарии газете La Repubblica она заявила, что не хочет иметь ничего общего с тем грузом, который лег на ее фамилию и добавила, что у нее много друзей среди левоцентристов.

— Раньше у меня брали интервью только из-за моей фамилии. Во время моего последнего срока на посту они расспрашивали меня об инициативах, которые я продвигала в горсовете. Я много работала. Я научилась жить с моей фамилией с детства. В школе на меня тыкали пальцем, но потом появилась Ракеле, которая взяла верх над фамилией, какой бы обременительной она не была, — сказала она.

В интервью она отказалась слишком много уделить внимание теме ее взглядов на фашизм, лишь добавила, что она против того, чтобы это течение прославляли.

Ракеле Муссолини — дочь Романо Муссолини, который был джазовым пианистом и шурином актрисы Софи Лорен.

Бенито Муссолини — итальянский фашистский диктатор, который правил с 1922 до 1943 год. В период его правления был установлен авторитарный режим.

Муссолини считается основателем фашизма — радикальной авторитарной политической идеологии, объединяющей в себе культ личности, тоталитаризм, милитаризм, мобилизацию нации и идею постоянной войны и господства. Поражение Италии во Второй мировой войне привело к потере власти Муссолини.

Что произошло на выборах?

В четырех крупнейших городах Италии: Риме, Милане, Неаполе и Турине, а также в более чем 1 000 меньших центрах 3-4 октября состоялись выборы мэра.

В городах, где ни один из кандидатов не набрал более 50% через две недели состоится второй тур. Кандидаты-левоцентристы победили без второго тура в Милане, Неаполе и Болонье.

Второй тур выборов мэра Рима состоится 17-18 октября. Там сойдутся кандидат от правых Энрико Мичетти, который набрал 30% голосов в первом туре, и левоцентрист Роберто Гуальтьери с 27%.

Фото: Rachele Mussolini