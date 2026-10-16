ВСУ поразили Небо-У, две РЛС, станцию РЭБ и телекоммуникационные вышки РФ — Генштаб
- Силы обороны поразили две РЛС, станцию РЭБ и две телекоммуникационные вышки РФ.
- В Краснодарском крае украинские военные поразили дальнобойную радиолокационную станцию Небо-У.
Силы обороны 15 октября и в ночь на 16 октября нанесли удары по двум радиолокационным станциям, станции радиоэлектронной борьбы и телекоммуникационным вышкам российской армии.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Силы обороны поразили ряд военных объектов РФ
— В Брянской области РФ поражены две радиолокационные станции: в районах Озаренного и Трубчевска, — говорится в сообщении.
Вблизи Новозыбкова Брянской области украинские военные атаковали станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российской армии.
На территории временно оккупированного Крыма, неподалеку от Оленевки, под удар попали две телекоммуникационные вышки, оснащенные антенным оборудованием.
В ночь на 16 октября Силы обороны поразили российскую радиолокационную станцию 55Ж6У Небо-У. Удар был нанесен в районе населенного пункта Магри Краснодарского края.
Небо-У — дальнобойная трехкоординатная РЛС метрового диапазона. Она предназначена для обнаружения и сопровождения воздушных целей, включая самолеты, крылатые и баллистические ракеты.
Уничтожение таких средств ослабляет способность противника контролировать воздушное пространство и своевременно обнаруживать воздушные цели. Ориентировочная стоимость этой станции составляет около $100 млн.
Напомним, в сентябре Силы обороны нанесли удары по ряду важных военных объектов российской армии на ВОТ и в зоне боевых действий.
В районе населенного пункта Украинка Запорожской области украинские военные поразили зенитный ракетный комплекс Бук-М3.
Возле Балки в Донецкой области под удар попала российская радиолокационная станция Небо-У.