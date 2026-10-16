В течение суток 16 октября враг осуществляет атаки на Волынь с помощью ударных Шахедов. Днем были зафиксированы попадания в Луцке и Ковеле.

Об этом заявил глава Волынской ОВА Роман Романюк.

Атака на Волынь 16 октября: какие последствия

— Область продолжает находиться под атакой вражеских ударных БпЛА типа Шахед, в том числе реактивных, — отметил он.

По словам главы ОВА, в Луцке враг повторно попал по предприятию с иностранными инвестициями.

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В Ковеле загорелись более 10 грузовиков с полуприцепами в результате атаки РФ. В настоящее время известно об одном пострадавшем. Также под удар попал таможенный терминал.

Напомним, этой ночью Волынь атаковали около 20 вражеских дронов типа Шахед. Есть разрушения гражданской и критической инфраструктуры.

В результате атаки по состоянию на 08:00 без света остались 370 тыс. абонентов.

В Маневичах пострадало частное предприятие Агрофрукт ЛТД. Там погиб один человек, еще восемь получили ранения. Спасатели ГСЧС локализовали пожар.

Во время утренних воздушных тревог в результате атаки реактивного Шахеда пострадал гаражный кооператив в Луцкой общине. Загорелась хозяйственная постройка. Предварительно, никто не пострадал.

По состоянию на 11:00 на Волыни без электроснабжения оставались 270 тыс. абонентов.

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