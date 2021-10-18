На этой неделе Европейский Союз намерен исключить Украину из списка стран, граждане которой могут путешествовать в страны ЕС без дополнительных ограничений из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщил журналист Радио Свобода Рикард Джозвяк.

– Страна больше не попадет в список из-за резкого роста количества новых случаев заболеваемости на коронавирус, – отмечает журналист.

В зеленом списке ЕС Украина находилась с середины июля. После пересмотра списка 8 октября Украина осталась в перечне стран, хотя формально уже не соответствовала нормам.

#Ukraine is set to be removed from the EU’s recommended safe third country #COVID19 travel list later this week. It was added in mid-July but a spike in recent cases means that the country won’t make the list any longer — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 18, 2021

По состоянию на 18 октября в Украине за минувшие сутки Covid-19 заболели 9 524 украинца. Среди них – 790 детей и 122 медработников.

В больницы с этим диагнозом госпитализировали 3 127 человек. 177 граждан не смогли преодолеть болезнь. Выздоровел 3 421 человек.

Источник: Рикард Джозвяк