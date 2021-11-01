В минском Дворце независимости появилась экспозиция с автоматом, которым самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко запугивал митингующих во время протестов.

В резиденции собрали целую экспозицию, посвященную реакции Лукашенко на протесты в стране.

На снимках, обнародованных Telegram-каналом Пул Первого, который связан с пресс-службой самопровозглашенного президента Беларуси, можно увидеть: картину с фрагментом событий 23 августа, на которой изображен Лукашенко с сыном Николаем в военной экипировке, автомат и символику белорусского ОМОНа.

Также в экспозицию вошли две металлические статуэтки и белорусский флаг с изображением Лукашенко и надписью: За Батьку!

Что это за автомат?

На 15-й день протестов в Беларуси после выборов, а именно 23 августа 2020 года, появились видеокадры, на которых Александр Лукашенко с автоматом летит на вертолете, а затем приземляется рядом с Дворцом независимости.

Вместе с ним шел его младший сын Николай в полной экипировке.

Протесты в Беларуси

После выборов 9 августа 2020 года в Беларуси страну охватили массовые акции протеста. Митингующие не признали результаты выборов, которые по данным белорусского ЦИК выиграл Лукашенко, правивший страной 26 лет.

Протестующие, как и большинство стран мира, признают победу Светланы Тихановской и называют выборы сфальсифицированными.

Несмотря на массовые акции протеста, которые жестоко подавляли силовики, 23 сентября того же года в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко. По состоянию на сентябрь 2021 года в Беларуси политзаключенными признаны 674 человека.

Источник: Пул Первого

Фото: Пул Первого