Какой праздник 26 мая и почему нельзя убирать после захода солнца
Во вторник, 26 мая, отмечается Всемирный день линди-хопа, Всемирный день рыжих и Всемирный день Дракулы. Также на эту дату приходится годовщина битвы под Корсунем.
Православная церковь сегодня чтит память апостола от 70-ти Карпа. Больше о праздниках, именинниках, приметах и запретах дня — в материале.
- Какой сегодня церковный праздник — 26 мая 2025 года
- Какой сегодня, 26 мая 2026, день в Украине
- Кто празднует день ангела 26 мая 2026 года
- Что нельзя делать 26 мая 2026 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 26 мая 2026 года
Какой сегодня церковный праздник — 26 мая 2026 года
Верующие 26 мая вспоминают святого Карпа, одного из 70-ти апостолов Иисуса Христа.
Он был спутником Павла во время его апостольских странствий. Проповедовал учение Христа на острове Крит и во Фракии. Карп стал первым епископом Берии Фракийской.
Какой сегодня, 26 мая 2026, день в Украине
26 мая в Украине вспоминают годовщину битвы под Корсунем – одной из ключевых побед украинского войска под руководством Богдана Хмельницкого во время Национально-освободительной войны.
Именно в этот день в 1648 году казацко-татарское войско разгромило армию Речи Посполитой под командованием Николая Потоцкого возле Корсуня Черкасской области.
Битва продолжалась всего несколько часов, однако стала важным этапом в борьбе украинцев за собственную государственность и вошла в историю как пример успешной военной стратегии.
Кто празднует день ангела 26 мая 2026 года
С именинами сегодня стоит поздравить обладателей таких имен: Георгий, Егор, Иван, Макар, Александр, Ян, Елена, Елена, Илона, Елена, Илона.
Что нельзя делать 26 мая 2026 года
Сегодня, как и в любой другой церковный праздник, нельзя ссориться, сквернословить, завидовать, сплетничать, обижать и быть жадным. Не следует отказывать в помощи тем, кто просит.
Народные приметы не советуют в этот день лениться и долго спать — проспите удачу. Не рекомендуется убирать и выносить мусор после захода солнца — можно вынести благополучие. Нельзя есть другую рыбу, кроме карпа, иначе пострадает финансовое благополучие.
Что можно делать сегодня
Праздник 26 мая считается удачным для рыбалки. В народе верили, что на Карпа можно поймать хорошего карпа. Уловом обязательно делились с друзьями и родными.
Народные приметы на 26 мая 2026 года
- На улице много комаров — к теплой погоде.
- Птицы поют еще до рассвета — ждите дождя.
- Слышно пение кукушки — к жаре.
- Лягушки громко квакают — ближайшие дни будут дождливыми.