Во вторник, 26 мая, отмечается Всемирный день линди-хопа, Всемирный день рыжих и Всемирный день Дракулы. Также на эту дату приходится годовщина битвы под Корсунем.

Православная церковь сегодня чтит память апостола от 70-ти Карпа. Больше о праздниках, именинниках, приметах и запретах дня — в материале.

Какой сегодня церковный праздник — 26 мая 2026 года

Верующие 26 мая вспоминают святого Карпа, одного из 70-ти апостолов Иисуса Христа.

Сейчас смотрят

Он был спутником Павла во время его апостольских странствий. Проповедовал учение Христа на острове Крит и во Фракии. Карп стал первым епископом Берии Фракийской.

Какой сегодня, 26 мая 2026, день в Украине

26 мая в Украине вспоминают годовщину битвы под Корсунем – одной из ключевых побед украинского войска под руководством Богдана Хмельницкого во время Национально-освободительной войны.

Именно в этот день в 1648 году казацко-татарское войско разгромило армию Речи Посполитой под командованием Николая Потоцкого возле Корсуня Черкасской области.

Битва продолжалась всего несколько часов, однако стала важным этапом в борьбе украинцев за собственную государственность и вошла в историю как пример успешной военной стратегии.

Кто празднует день ангела 26 мая 2026 года

С именинами сегодня стоит поздравить обладателей таких имен: Георгий, Егор, Иван, Макар, Александр, Ян, Елена, Елена, Илона, Елена, Илона.

Что нельзя делать 26 мая 2026 года

Сегодня, как и в любой другой церковный праздник, нельзя ссориться, сквернословить, завидовать, сплетничать, обижать и быть жадным. Не следует отказывать в помощи тем, кто просит.

Народные приметы не советуют в этот день лениться и долго спать — проспите удачу. Не рекомендуется убирать и выносить мусор после захода солнца — можно вынести благополучие. Нельзя есть другую рыбу, кроме карпа, иначе пострадает финансовое благополучие.

Что можно делать сегодня

Праздник 26 мая считается удачным для рыбалки. В народе верили, что на Карпа можно поймать хорошего карпа. Уловом обязательно делились с друзьями и родными.

Народные приметы на 26 мая 2026 года

На улице много комаров — к теплой погоде.

Птицы поют еще до рассвета — ждите дождя.

Слышно пение кукушки — к жаре.

Лягушки громко квакают — ближайшие дни будут дождливыми.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.