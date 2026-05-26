За прошедшие сутки на фронте произошло 210 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Противник нанес два ракетных удара, применив две ракеты, осуществил 55 авиационных ударов, сбросил 177 управляемых авиабомб.

Сейчас смотрят

Кроме того, задействовал для поражения 5 529 дронов-камикадзе и осуществил 1 904 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 25 мая 2026

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 553-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.