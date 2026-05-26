Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Карта боевых действий по состоянию на 26 мая 2026 года — ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте произошло 210 боевых столкновений.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
Противник нанес два ракетных удара, применив две ракеты, осуществил 55 авиационных ударов, сбросил 177 управляемых авиабомб.
Кроме того, задействовал для поражения 5 529 дронов-камикадзе и осуществил 1 904 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 553-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
