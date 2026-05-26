Взрывы в Николаеве 26 мая: над городом маневрировали дроны
Взрывы в Николаеве прогремели утром 26 мая во время воздушной тревоги.
Об этом сообщили местные жители.
Взрывы в Николаеве 26 мая: что известно
Перед тем, как в Николаеве раздались взрывы, Воздушные силы ВСУ предупредили о появлении вражеских БПЛА над городом и призвали жителей укрыться в убежищах.
Вскоре в Николаеве прогремел первый взрыв, а через несколько минут — второй.
Позже начальник Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что с утра в области продолжалась боевая работа сил ПВО.
По его словам, по состоянию на 07:00 пострадавших не зафиксировано. В то же время в результате падения обломков повреждены стены частного дома.
Кроме того, накануне российские войска атаковали FPV-дроном Куцурубскую общину Николаевского района. Обошлось без пострадавших.
В настоящее время информация о последствиях утренней атаки на Николаев уточняется.
