К концу этого столетия температура во многих городах мира может подняться на 4°C, если выбросы парниковых газов сохранятся на высоком уровне. Об этом говорится в отчете ООН по окружающей среде (UNEP).

Там отмечают, что даже при потеплении на 1,5°C 2,3 млрд человек могут оказаться уязвимыми к сильной жаре.

Новое Руководство по устойчивому охлаждению для городов представили на конференции ООН по климату COP26 в Глазго. Там опубликованы подробные рекомендации, которые помогут городам мира преодолеть потепление, вдвое превышающее средние глобальные темпы в городских районах.

— Наука говорит нам, что для того чтобы глобальная температура не поднялась более чем на 1,5°C, нам нужно достичь чистых нулевых выбросов к середине века. Устойчивое и справедливое городское охлаждение должно быть частью усилий городов, направленных на достижение нулевых показателей энергии, – сказала исполнительный директор UNEP Ингер Андерсен.

Освещая проблему, Руководство по устойчивому охлаждению для городов описывает, как города быстро теплеют из-за “эффекта теплового острова”, вызванного сочетанием уменьшения зеленого покрова, тепловых свойств материалов, обычно используемых в городских поверхностях, и отработанного тепла от деятельности человека.

В Руководстве по устойчивому охлаждению городов отмечается:

спрос на охлаждение помещения растет . По прогнозам, потребность в энергии для охлаждения помещений увеличится втрое с 2016 по 2050 год, поскольку миллионы домохозяйств в развивающихся странах приобретут кондиционеры в ближайшие десятилетия;

. По прогнозам, потребность в энергии для охлаждения помещений увеличится втрое с 2016 по 2050 год, поскольку миллионы домохозяйств в развивающихся странах приобретут кондиционеры в ближайшие десятилетия; воздействие городского тепла распределяется неравномерно . Более прохладные города, дома и улицы являются ключевыми для обеспечения климатической справедливости. Районы и общины с низким уровнем дохода обычно наиболее уязвимы к теплу, поэтому негативное влияние чрезмерного потепления непропорционально влияет на тех, кто меньше всего может позволить себе или получить доступ к тепловому комфорту. Городам нужно перейти к более справедливым и устойчивым способам охлаждения и сделать их пригодными для жизни всех;

. Более прохладные города, дома и улицы являются ключевыми для обеспечения климатической справедливости. Районы и общины с низким уровнем дохода обычно наиболее уязвимы к теплу, поэтому негативное влияние чрезмерного потепления непропорционально влияет на тех, кто меньше всего может позволить себе или получить доступ к тепловому комфорту. Городам нужно перейти к более справедливым и устойчивым способам охлаждения и сделать их пригодными для жизни всех; преимущества устойчивого городского охлаждения дальновидные , включая улучшение здоровья и производительности, снижение потребности в электроэнергии, меньшие выбросы и экономические преимущества;

, включая улучшение здоровья и производительности, снижение потребности в электроэнергии, меньшие выбросы и экономические преимущества; стратегии охлаждения можно оптимизировать для эффективной совместной работы. В отчете призывают к общесистемному подходу, то есть уменьшению тепла в городском масштабе, уменьшению потребности в охлаждении в зданиях и эффективное обслуживание потребностей в охлаждении в зданиях, чтобы извлечь выгоду от интегративных эффектов.

Городские власти, которые работают над тем, чтобы сделать свои города более прохладными и пригодными для жизни, сталкиваются с широким спектром подходов – проблема заключается в том, с чего начать.

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В ходе климатической конференции ООН в Глазго (COP26) более 100 стран мира, среди которых и Украина, обязались сократить выбросы метана в атмосферу на 30% к 2030 году.

В WMO отметили, что выбросы метана являются одной из ключевых причин изменения климата. Инициатива по их сокращению направлена на выполнение ключевых целей Парижского климатического соглашения от 2015 года: остановить глобальное потепление на планете как можно ближе к показателю в 1,5°C.

Источник: ООН