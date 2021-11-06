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Факты / Мир / Мировые новости
Юлія Захарченко |

На севере Афганистана убили активистку, выступавшую за права женщин

Ісламський террорист

В северном регионе Афганистана убили 29-летнюю активистку, выступавшую за права женщин в стране. Это первая известная смерть правозащитницы после того, как радикальное исламистское движение Талибан пришло к власти в Афганистане почти три месяца назад.

Тело 29-летней Фрозан Сафи идентифицировали в морге города Мазари-Шариф. Женщина считалась пропавшей без вести со среды, 20 октября. По данным иностранных СМИ, правозащитницу застрелили.

– Мы узнали ее по одежде. Пули разнесли ее лицо. Были пулевые ранения на ее голове, сердце, груди, почках и ногах. Слишком много, чтобы сосчитать. Ее кольцо и сумку забрали, – рассказала сестра погибшей и врач Рита Сафи.

Родные Фрозан рассказали, что она вместе с тремя другими женщинами исчезла накануне. По словам сестры, женщина в прошлом месяце просила убежище у Германии из-за своей правозащитной деятельности.

Фрозан собрала некоторые собственные вещи, среди которых был диплом об окончании университета, оделась и ушла из дома. 66-летний отец сестер Абдул Рахман Сафи отметил, что тело его дочери нашли в яме недалеко от города.

Одна из правозащитниц на условиях анонимности рассказала, что находилась с Фрозан на последнем протесте в Мазари-Шарифе против правления Талибана. Активисты рассказали, что их начали преследовать представители радикального движения.

С середины августа женщины проводят регулярные общенациональные протесты против Талибана, требуя восстановления и защиты прав. Талибы запретили девушкам посещать среднюю школу, а женщинам заниматься спортом и работать.

По данным СМИ, талибы осуществляют насильственные меры против активистов по правам человека. Они избивают женщин электрическими дубинками, задерживают и пытают журналистов, освещающих общенациональные протесты женщин, требующих восстановления и защиты своих прав.

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Фото: Depositphotos

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