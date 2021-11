В северном регионе Афганистана убили 29-летнюю активистку, выступавшую за права женщин в стране. Это первая известная смерть правозащитницы после того, как радикальное исламистское движение Талибан пришло к власти в Афганистане почти три месяца назад.

Тело 29-летней Фрозан Сафи идентифицировали в морге города Мазари-Шариф. Женщина считалась пропавшей без вести со среды, 20 октября. По данным иностранных СМИ, правозащитницу застрелили.

Родные Фрозан рассказали, что она вместе с тремя другими женщинами исчезла накануне. По словам сестры, женщина в прошлом месяце просила убежище у Германии из-за своей правозащитной деятельности.

Фрозан собрала некоторые собственные вещи, среди которых был диплом об окончании университета, оделась и ушла из дома. 66-летний отец сестер Абдул Рахман Сафи отметил, что тело его дочери нашли в яме недалеко от города.

Terrible news from Mazar-e-Sharif: dead bodies of four women’s rights activists were found in the city.

Frozan Safi (in the picture) is one of them. Frozan’s relatives say she along with three others have been disappeared days before. pic.twitter.com/25knYghuNw

— Zahra Rahimi (@ZahraSRahimi) November 5, 2021