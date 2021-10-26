Ситуация в Афганистане остается крайне сложной после захвата власти представителями радикального движения Талибан. В настоящее время тысячи местных жителей умирают от голода в стране, а бедные афганские семьи вынуждены продавать своих детей.

По данным иностранных СМИ, одной семье пришлось продать собственную маленькую дочь, поскольку их другие малыши в это время умирали от голода.

По их словам, они продали своего ребенка за £360 (по курсу на 26 октября — более 13 тыс. грн или $497) своему соседу. Мужчина утверждал, что она выйдет замуж за его сына, когда вырастет. Однако родители уверены, что ей может грозить гораздо худшее будущее.

— Другие мои дети умирали от голода, поэтому нам пришлось продать мою дочь. Как мне не грустить? Она мой ребенок. Не знаю, как она будет к этому относиться, но мне пришлось это сделать, — поделилась мать ребенка.

По ее словам, работа ее мужа раньше заключалась в том, чтобы убирать мусор. Однако сейчас эта деятельность не приносит никаких денег.

Всемирная продовольственная программа ООН предупредила, что около миллиона детей находятся под угрозой голодной смерти. В ООН подчеркнули, что около 22,8 млн афганцев могут умереть, если не предпринять срочные действия.

Накануне талибы предложили афганцам работать за еду. Представители радикального движения планируют запустить программу Продовольствие в обмен на работу.

В ней не предусмотрена оплата труда жителей Афганистана деньгами, однако они смогут рассчитывать на пшеницу. Программа нацелена на людей, которые остались без работы и столкнулись с голодом.