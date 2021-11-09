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Факты / Мир / Мировые новости

Экипаж Crew Dragon после более полугода на МКС вернулся на Землю

Тетяна Забожко
Crew Dragon

Экипаж Crew Dragon Endeavour успешно вернулся на Землю, спустившись у побережья Пенсаколы, что в штате Флорида.

Астронавты NASA Шейн Кимбро и Меган МакАртур, представитель Европейского космического агентства Томас Песке и Японского аэрокосмического агентства Акихико Хошиде находились более шести месяцев на космической станции.

– Члены экипажа внесли вклад в сотни научных исследований, находясь на борту орбитальной лаборатории, – отмечают в NASA.

NASA и SpaceX надеются начать еще одну миссию на этой неделе.

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX пристыковался к Международной космической станции 24 апреля, через 23 часа после старта.

Астронавты впервые полетели в капсуле многоразового использования и на подержанной ракете.

Там экипаж встретился с первой миссией Dragon, которая отправилась на станцию в ноябре 2020 года.

Ожидалось, что команда вернется на Землю в октябре.

Пилотируемые миссии на Международную космическую станцию выполняются в рамках многомиллиардного контракта между SpaceX и американским космическим агентством.

Фото: SpaceX

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