Экипаж Crew Dragon Endeavour успешно вернулся на Землю, спустившись у побережья Пенсаколы, что в штате Флорида.

Welcome home, Crew-2! Crew Dragon Endeavour successfully splashed down off the coast of Pensacola, Florida at 10:33pm ET

Астронавты NASA Шейн Кимбро и Меган МакАртур, представитель Европейского космического агентства Томас Песке и Японского аэрокосмического агентства Акихико Хошиде находились более шести месяцев на космической станции.

The Crew-2 astronauts are returning to Earth today! Join us starting at 11:45am ET for live coverage as Crew Dragon Endeavour undocks from the @Space_Station:

• 12:40pm ET: Hatch Closure

• 2:05pm ET: Undocking

????: https://t.co/Fz1bcSczxD pic.twitter.com/1d8cxKTk7H

November 8, 2021