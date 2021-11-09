Экипаж Crew Dragon Endeavour успешно вернулся на Землю, спустившись у побережья Пенсаколы, что в штате Флорида.

???????? Welcome home, Crew-2! Crew Dragon Endeavour successfully splashed down off the coast of Pensacola, Florida at 10:33pm ET: https://t.co/Fz1bcSczxD pic.twitter.com/zgncqWggKu — NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) November 9, 2021

Астронавты NASA Шейн Кимбро и Меган МакАртур, представитель Европейского космического агентства Томас Песке и Японского аэрокосмического агентства Акихико Хошиде находились более шести месяцев на космической станции.

The Crew-2 astronauts are returning to Earth today! Join us starting at 11:45am ET for live coverage as Crew Dragon Endeavour undocks from the @Space_Station: • 12:40pm ET: Hatch Closure

• 2:05pm ET: Undocking ????: https://t.co/Fz1bcSczxD pic.twitter.com/1d8cxKTk7H — NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) November 8, 2021

– Члены экипажа внесли вклад в сотни научных исследований, находясь на борту орбитальной лаборатории, – отмечают в NASA.

NASA и SpaceX надеются начать еще одну миссию на этой неделе.

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX пристыковался к Международной космической станции 24 апреля, через 23 часа после старта.

Астронавты впервые полетели в капсуле многоразового использования и на подержанной ракете.

Там экипаж встретился с первой миссией Dragon, которая отправилась на станцию в ноябре 2020 года.

Ожидалось, что команда вернется на Землю в октябре.

Пилотируемые миссии на Международную космическую станцию выполняются в рамках многомиллиардного контракта между SpaceX и американским космическим агентством.

Фото: SpaceX