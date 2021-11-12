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Великобритания отправила своих солдат на польско-белорусскую границу

Абрамова Юлия редактор ленты
Великобритания отправила своих солдат на польско-белорусскую границу

Великобритания направила на границу Польше и Беларуси своих военных для оказания инженерной помощи.

Как заявило Министерство обороны, небольшую группу военнослужащих вооруженных сил развернули после соглашения с польским правительством, чтобы изучить, как мы можем оказать инженерную поддержку для разрешения текущей ситуации на границе с Беларусью.

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На границе Беларуси с Польшей сейчас нет миграционного кризиса, а происходящее там – следствие гибридной войны России против Европы.

Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, Кремль создает проблемы, чтобы заставить остальной мир решать их совместно с собой, и такие российские методы хорошо известны Украине, и она знает, как им противостоять.

Источник: Министерство обороны Великобритании

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