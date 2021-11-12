Великобритания отправила своих солдат на польско-белорусскую границу

Великобритания направила на границу Польше и Беларуси своих военных для оказания инженерной помощи.

Как заявило Министерство обороны, небольшую группу военнослужащих вооруженных сил развернули после соглашения с польским правительством, чтобы изучить, как мы можем оказать инженерную поддержку для разрешения текущей ситуации на границе с Беларусью.

???????? and ???????? have a long history of friendship and are @NATO allies. A small team of UK Armed Forces personnel have deployed following an agreement with the Polish Government to explore how we can provide engineering support to address the ongoing situation at the Belarus border. — Ministry of Defence Press Office (@DefenceHQPress) November 12, 2021

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На границе Беларуси с Польшей сейчас нет миграционного кризиса, а происходящее там – следствие гибридной войны России против Европы.

Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, Кремль создает проблемы, чтобы заставить остальной мир решать их совместно с собой, и такие российские методы хорошо известны Украине, и она знает, как им противостоять.

Источник: Министерство обороны Великобритании