Великобритания отправила своих солдат на польско-белорусскую границу

Великобритания направила на границу Польше и Беларуси своих военных для оказания инженерной помощи.

Как заявило Министерство обороны, небольшую группу военнослужащих вооруженных сил развернули после соглашения с польским правительством, чтобы изучить, как мы можем оказать инженерную поддержку для разрешения текущей ситуации на границе с Беларусью.

???????? and ???????? have a long history of friendship and are @NATO allies.

A small team of UK Armed Forces personnel have deployed following an agreement with the Polish Government to explore how we can provide engineering support to address the ongoing situation at the Belarus border.

— Ministry of Defence Press Office (@DefenceHQPress) November 12, 2021