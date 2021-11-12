В Беларуси нет миграционного кризиса – есть гибридная война РФ против ЕС – Кулеба

На границе Беларуси с Польшей сейчас нет миграционного кризиса, а происходящее там – следствие гибридной войны России против Европы.
Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
– Россия начала новый этап гибридной войны, в ход пошли разные типы гибридного оружия – газ, миграционные потоки, запугивание, пропаганда. Давайте договоримся, что сейчас нет так называемого миграционного кризиса в Беларуси – есть гибридная война России против Европы, – сказал украинский дипломат.
По его словам, Кремль создает проблемы, чтобы заставить остальной мир решать их совместно с собой, и такие российские методы хорошо известны Украине, и она знает, как им противостоять.
Кулеба сказал, что именно об этом речь пойдет 15 ноября в Брюсселе на встрече министров иностранных дел ЕС.
– Ключевой темой моих переговоров в Брюсселе будет безопасность. Речь пойдет о практических шагах поддержки Украины со стороны наших партнеров на фоне ситуации вдоль украинской границы, в зоне вооруженного конфликта на Донбассе, временно оккупированном Крыму и в приднестровском регионе Республики Молдова, – уточнил дипломат.
Новым типом войны назвал обострившийся 8 ноября миграционный кризис на границе Польши и Беларуси и польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.
Он провел параллель с событиями более чем столетней давности, когда Польша также противостояла агрессии восточного соседа. Разница только в том, что нет прямой угрозы жизни поляков.