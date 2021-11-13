В Польше правоохранители задержали двух граждан Украины и одного поляка, которые незаконно перевозили мигрантов в Польшу.

Спикер полиции Подляшья Томаш Крупа заявил в субботу, 13 ноября, что украинцев и поляка задержали “в связи с содействием незаконному пересечению границы”.

Перевезенных ими мигрантов передали пограничникам, а автомобили оставили в качестве вещественного доказательства. Были ли приняты против нарушителей какие-либо меры пресечения, Крупа не сообщил.

Задержания прошли в Залисянах и Лисках. В Залисянах полиция задержала автомобиль Toyota, на котором гражданин Украины перевез четырех иракцев и Mercedes, на котором еще один украинец перевозил пятерых граждан Ирака. В Лысках остановили Peugeot, в котором поляк вез 11 граждан Ирака.

Крупа также добавил, что с начала кризиса 261 человек, которых он назвал курьерами, оказывали помощь мигрантам в незаконном пересечении границы. В общей сложности подозреваемые перевезли 1 088 человек.

10 ноября польские пограничники сообщили о задержании трех человек – граждан РФ, Латвии и Швеции. Они помогали нелегальным мигрантам попасть с территории Беларуси в Польшу.

Ситуация на границе Польши и Беларуси осложнилась 8 ноября, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошла большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока.

Источник: WNP